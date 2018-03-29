با امیر علی اکبری دعوایم شده است/ دست علیرضا استکی نمک ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک اگر صحبتی از بوکس شود کمتر کسی است که وی را نشناسد اما نه فقط به خاطر سالها حضورش در تیم ملی بوکس به عنوان ملی پوش، مربی یا سرمربی. او حالا مشهورترین مربی بوکس ایران است چرا که تقریبا همه بچه معروف ها (از بازیگرها گرفته تا مجریان صدا و سیما و حتی چهره های سیاسی) که هوای بوکس به سرشان بزند سراغ وی می روند. علیرضا استکی که حالا البته از بدنه فدراسیون بوکس جدا شده و بیشتر خبرها در مورد وی حضور موثر و موفقش در کنار امیر علی اکبری است پاسخگوی سوالات خبرنگار مهر در آغازین روزهای سال ۱۳۹۷ بود:

*خبرگزاری مهر: سال ۹۶ برای شما چطور گذشت؟

- سال ۹۶ برای من دو بخش خاص داشت یکی این بود که با تیم ملی بوکس بودیم که البته آخرش به جدایی ختم شد و بهتر هم شد چون فرصت کردم به خودم و زندگی برسم و و کمی هم در خدمت خانواده باشم نه آن هایی که هیچگاه قدرمان را ندانستند و بخش بعدی نیز مربوط به تمرینات با امیر علی اکبری عزیز بود که وی به دو برد خوب رسید و بعد از ۶-۷ ماه تمرین سخت موفق شد در روزهای نخستین سال جدید هم مقابل حریف استونیایی خودش به برتری برسد.

* بهترین و بدترین اتفاق سال ۹۶ برای شما چه بود؟

- بهترین اتفاق جدایی از بوکس و بدترین اتفاق شاید همان حوادث تلخ برای هموطنانم بود.

*به نظر می رسد از بوکس دلخور هستید؟

- به هرحال من و امثال من سالها برای بوکس زحمت کشیدیم. از همه چیزمان برای این رشته گذاشتیم که علاقه ای هم به بازگو کردن آنها ندارم. وقتی قرار شد برخی با شعار مبارزه با باند و باندبازی بیایند روی کار ، امیدوارم به این شعارهایشان تحقق بدهند. من وجدانم راحت است چرا که کارم را برای بوکس انجام داده ام و در حال حاضر هم سعی می کنم دعایم بدرقه راه دیگران باشد. در طول این ۱۲ سال از المپیک پکن گرفته تا لندن، از بازیهای آسیایی گوانجو گرفته تا اینچئون و چندین قهرمانی آسیا تلاش های زیادی برای بوکس کردیم و من به شخصه هیچوقت هیچ خواسته ای از بوکس نداشتم. نه حقوقی گرفتم و نه نامه مرخصی اما با افتخار می گویم من هرچه دارم از بوکس دارم و اگر یک بار دیگر هم متولد شوم همین راه را می روم.

*هنوز عیدی می گیرید یا فقط عیدی می دهید؟

- خیلی سال است عیدی نمی گیرم اما تا آنجا که بتوانم عیدی می دهم.

*یک دروغ سیزده بگویید؟

- با امیر علی اکبری دعوایم شده(با خنده).

*علی اکبری را چطور شخصیتی می بینید؟ بسیاری از کارشناسان حضور شما در کنار وی را خیلی در موفقیتش موثر می بینند نظر خودتان چیست؟

- امیر با اکثر مربیان کار کرد و نتیجه نگرفت. مدتها پیش به من پیشنهاد همکاری داد و کار را با هم شروع کردیم و خدا را شکر خیلی هم راضی هستیم. امیر شخصیت دوست داشتنی ، مبارز و جنگجویی است. او شخصیت برنده شدن را دارد و من هم هر کمکی بتوانم و از دستم بر می آید خواهم کرد.

*چه توصیه ای برای کسانی که می خواهند بوکس را شروع کنند دارید؟

- توصیه می کنم هرچه زودتر بیایند پیش من و بوکس را شروع کنند(با خنده).

*علی استکی را در یک جمله خلاصه کنید؟

آدمی که دستش نمک ندارد!

*سه وزن سنگین از بازیهای آسیایی حذف شده است. به نظر شما نیز کارمان خیلی سخت شد؟

- کارمان سخت نشد خیلی هم آسان شد چون جای بهانه برای خیلی ها باز شد. البته در ۷ وزن دیگر هم ما شانس مدال داریم به شرطی که برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

*وضعیت بوکس را چطور می بینید؟

- هندوانه در بسته است! باید بگذاریم بگذرد، زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

*برنامه شما برای سال ۹۷ چیست؟

- برنامه بسیار پری دارم که البته سعی می کنم بیشتر به کارهای شخصی ام برسم. سالی پر از برکت، سلامتی، شادی و موفقیت روز افزون برای همه هموطنان عزیزم آرزو دارم.