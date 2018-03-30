خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: ماه آینده عربستان سعودی قرارداد نهایی شده دایر کردن نیروگاه های هسته ای در این کشور را اعلام می کند و دولت آمریکا در این مورد بر سر دوراهی دشواری قرار دارد که یک طرف آن ایجاد درآمد برای شرکت های آمریکایی و قرارداد چند میلیارد دلاری است و طرف دیگر آن سیاست از پیش اعلام شده واشنگتن دایر بر جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای.

چنانچه دولت ترامپ بخواهد قرارداد به نفع کنسرسیوم آمریکایی به رهبری «وستینگ هاوس» امضا کند باید قوانین منع گسترش تسلیحات هسته ای را تعدیل کند. در چنین صورتی واشنگتن به ریسک امنیتی بزرگی دست زده و کشورهای خاورمیانه را به رقابت بر سر کسب فناوری هسته ای تشویق خواهد کرد. عربستان درصدد است تا در کنار فعالیت هسته ای از امکان غنی سازی اورانیوم نیز بهره مند شود. همین موضوع موجب تشویش خاطر قانونگذاران آمریکایی شده است. اگر کنگره موافقت کند، یک چنین امتیازی را به عربستان بدهد، آنگاه باید آن را به سایر کشورهایی که خواستار این امتیازند نیز بدهد. پس دیگر باید به اصطلاح «در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» را تخته کرد.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با «ریچارد مورفی» دیپلمات پیشین و کهنه کار امریکا انجام داده است که در ادامه می آید.

«ریچارد مورفی» دیپلمات پیشین و کهنه کار آمریکایی با ۳۴ سال فعالیت در حوزه خاورمیانه و کشورهای عربی، در سال‌های جنگ ایران و عراق سفیر آمریکا در عربستان سعودی بود و سپس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه شد. مورفی اینک با شرکت در شبکه‌های «بی‌بی‌سی»، «سی‌ان‌ان»، «فاکس نیوز» به تحلیل درباره رویدادهای جهان به ویژه خاورمیانه می‌پردازد. وی عضو هئیت امنای دانشگاه آمریکایی «بیروت» در لبنان نیز هست.

*بعد از چند سال دولت ترامپ اعلام کرد یک توافق هسته ای با دولت ریاض را امضاء خواهد کرد. چرا امریکا متقاعد شد تا دوباره مذاکره برای یک توافق هسته ای را آغاز نماید؟

عربستان سعودی تمایل دارد وابستگی به نفت که منبع ثروت ملی آن است را کاهش دهد. ریاض همچنین نگران میزان تولید ملی نفت خود است که مقدار زیادی از آن توسط بازار داخلی مصرف می شود در واقع عربستان می خواهد صادرات نفتی خود را به حداکثر برساند.

ریاض در حال حاضر در حال بررسی منابع جایگزین انرژی از جمله انرژی هسته ای، خورشیدی و گاز طبیعی است. امریکا علاقمند به رقابت در این حوزه هست.

ایالات متحده امریکا با کشورهای دیگر برای انعقاد توافق هسته ای با هدف اجتناب از گسترش تسلیحات هسته ای مذاکره می کند. واشنگتن در ارتباط با بحث هسته ای عربستان در واقع مدل ۱۲۳ را ارائه داده و به دنبال تعامل با عربستان سعودی است.

*عربستان تمایل دارد غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم را در اختیار خود داشته باشد. آیا آمریکا با این دو خواسته ریاض موافقت می کند؟

عربستان سعودی می خواهد با امریکا در بحث هسته ای به توافق برسد و از حقوقی بهره مند شود که دیگر دولتهایی که با آمریکا در بحث هسته ای به توافق رسیده اند از آن بهره مند شده اند. من اطلاعی از اظهار نظرهای رهبران سعودی که نشان می دهد غنی سازی اورانیوم یا بازفرآوری مجدد سوخت هسته ای را مد نظر قرار داده اند ندارم.

*برخی استدلال می کنند اگر امریکا با سعودیها در برنامه هسته ای همکاری نکند روسیه و چین ممکن است در بحث هسته ای با عربستان همکاری کنند و این منجر خواهد شد به تضعیف نفوذ هسته ای امریکا در منطقه. نظر شما در این ارتباط چیست؟

در واقع چندین رقیب از جمله چین، روسیه، کره جنوبی و فرانسه جهت فروش راکتور به عربستان سعودی وجود دارد. فروش راکتور هسته ای به عربستان سعودی توسط هریک از آنها نفوذ هسته ای امریکا در منطقه را کاهش خواهد داد.

*کدام مدل برای توافق هسته ای عربستان محتمل تر است: برجام یا توافق امریکا با امارات متحده عربی؟

مدل توافقی که امریکا جهت توافق با عربستان دنبال خواهد کرد مدلی است که امریکا با امارات متحده عربی منعقد نموده است.