مراسم آیینی باید به یک فستیوال بزرگ ملی تبدیل شود

مجید فراهانی با تاکید بر اینکه نوروز قدیمی ترین و جدی ترین جشن سالانه ایرانیان است، گفت: در این مراسم همه ایرانیان از هر قوم، ملیت، دین و آیینی آن را جشن می گیرند، چراکه این جشن محل پیوند هویتی همه ایرانیان است.

وی با اشاره به اینکه مراسم دیگری که این گونه عامل هویت بخش همه اقوام و مذاهب باشد سراغ ندارم، افزود: این عامل هویت ساز بسیار مهم است و باید به آن پرداخته شود، به خصوص در شرایطی که بسیاری چیزها دست به دست هم داده اند تا حاشیه های زندگی، مردم شهرمان را دچار روزمرگی کند.

رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران در خصوص اینکه نوروز زمان شارژ مجدد روحی مردم است، تصریح کرد: چنین آیینی با چنین جایگاهی، شهرداری تهران را بر آن می دارد تا جشنی در خور شهروندان برپا کند که در این باره باید بسترسازی صورت گیرد.

فراهانی با بیان اینکه اتفاقی که در پیاده راه بلوار کشاورز در حال رخ دادن است با استقبال خوب شهروندان مواجه شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم چنین مراسم هایی مداوم و متعدد باشد تا در نهایت در مراکز مختلف شهر به یک فستیوال بزرگ ملی برای شادی شهروندان تبدیل شود.