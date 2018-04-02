امنیت خوبی از ابتدای سال ۹۷ در مرزها و شهرهای کشور داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: گشت های پیاده، موتوری و خودرویی در تفرجگاه ها برای تامین امنیت از ابتدای صبح روز جاری فعال شده اند و تا این لحظه موردی نداشته ایم.

وی با بیان این که در موج اولیه برگشت مسافرین نوروزی تصادفات افزایش پیدا کرد، گفت: رانندگان محترم در رانندگی تعجلی نکنند، سرعت غیرمجاز نداشته باشند، سبقت غیر مجاز نگیرند، در مواقعی که خسته هستند، استراحت کنند، رعایت رانندگان دیگر را بکنند، امیدواریم در موج دوم بازگشت ها این اتفاق نیفتد.

رانندگان امروز را برای بازگشت از سفر انتخاب نکنند

اشتری از رانندگان خواست در صورت امکان امروز را برای بازگشت از سفر انتخاب نکنند و گفت: امروز در گوشه ای در کنار خانواده از طبیعت بهره ببرند.

فرمانده نیروی انتظامی سپس به تمهیدات پلیس برای جلوگیری از گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و افزود: با وجود حجم سفرها ، خوشبختانه گره ترافیکی در این ایام نداشته ایم.

اشتری ادامه داد: از ساعت ۳ بعدازظهر مسیر مرزن آباد به تهران یک طرفه خواهد شد، تا مسافران بتوانند به سهولت از سفر باز گردند.

وی با بیان این که امنیت در مرزهای کشور مثال زدنی است، گفت: از ابتدای سال جاری به لطف خدا امنیت خوبی در مرزها و شهرها داشته ایم و سال خوبی را آغاز کرده ایم ولی به این بسنده نمی کنیم و باید در حوزه های مختلف پیشرفت های گسترده تری داشته باشیم.

حضور پر رنگ پلیس در مرزها و جاده ها

فرمانده ناجا به آمادگی پلیس در ایام نوروز در مرزهای کشور و همچنین جاده ها اشاره کرد و گفت: پلیس تا پایان هفته در محورهای مواصلاتی حضور دارد، نیروی انتظامی یک نیروی خدمتگزار بدون منت و تمام وقت برای مردم عزیز است.

اشتری در خصوص برخی هنجارشکنی ها، خواستار خود مراقبتی خانواده ها شد و گفت: مردم به توصیه های پلیس توجه دارند و اعتماد مردم به نیروی انتظامی بالاترین سرمایه ما است، در بحث هنجارشکنی ها و رعایت شئونات خانواده ها خود مراقب باشند .

وی با بیان این که نیروهای پلیس در طول ایام تعطیلات نوروزی برای برقراری امنیت به خدمت رسانی مشغول بودند، گفت: انصافا پلیس حضور بسیار خوبی در جای جای کشور داشت و از خانواده های پلیس تشکر می کنم، خانواده ها نقش بسزایی در این هماهنگی ها، پیشرفت ها و اقدامات خوب پلیس داشتند.