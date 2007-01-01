صنف و هنرمند در ایران در تضاد با هم هستند

رئیسعلی شقاقی، هنرمند عکاس و سخنگوی هیئت مدیره انجمن عکاسان تبلیغاتی صنعتی، در خصوص وظیفه دولت در برابر انجمن های صنفی هنری به خبرنگار مهر گفت: "هر ایرانی که یک انجمن صنفی هنری در داخل کشور تشکیل دهد بدون شک فعالیتی ملی انجام داده است. حتی اگر اعضا شرکت کننده در این انجمن پنج نفر باشند. اما کلمه ملی واژه فراگیری است و با قراردادن آن روی یک انجمن باید تبعات بسیاری را پذیرفت و خدمات زیادی انجام داد."

مدیر گالری خارک افزود: "هیئت مدیره انجمن عکاسان صنعتی تبلیغاتی همواره درصدد حمایت از حقوق صنفی اعضا خود بوده و در حال حاضر 50 عکاس عضو این انجمن هستند. محور گزینش ما نیز در این انجمن عکاسانی است که واقعا حرفه شان رشته صنعتی تبلیغاتی است. اما متاسفانه در ایران صنف و هنرمند در تضادند. به نظرم هنرمند نمی تواند تشکل پذیر باشد و اگر در قالب یک تشکل قرار بگیرد دیگر چارچوب هنری اش شکسته می شود. دولت نیز نباید انتظار داشته باشد که تمام مسئولیت ها بر عهده انجمن ها باشد. زیرا عمده بودجه در دست دولت است. با این حال هنرمندان باید با دولت به یک تعامل صحیح برسند."

سخنگوی هیئت مدیره انجمن عکاسان تبلیغاتی صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: "برخی معتقدند اگر انجمن در میان هنرمندان شکل نمی گیرد به این خاطر است که اتفاق نظر در این حیطه وجود ندارد. اما من فکر می کنم نباید هم این اتفاق نظر وجود داشته باشد. زیرا هر هنرمند بینش صحیح خود را دارد و با یک فلسفه و نگرش به جهان می نگرد."

وی در خصوص محور فعالیت های انجمن نیز گفت: "دفاع از حقوق صنفی هنرمندان تا آنجا که مقدور است مهمترین محور فعالیت های انجمن را تشکیل می دهد. اما واقعیت این است که موسسات هنری انجمن عکاسان صنعتی تبلیغاتی را به عنوان یک حرفه هنری قبول ندارند. در حالی که مبنای فعالیت های این انجمن کاملا هنری است."