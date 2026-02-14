به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بهروز محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم حمایت از بازار سرمایه بهعنوان ابزاری برای تقویت تولید صادراتمحور و ارزآوری، گفت: اگر بورس بهعنوان پشتوانه واقعی تولید عمل کند، میتواند به رشد پایدار اقتصاد ایران کمک شایانی کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بورس باید به گونهای عمل کند که زمینهساز تولید صادراتمحور و ارزآوری در کشور شود.
او گفت: تا زمانی که بورس نتواند به تولید و فرآوریهای نفتی و گازی که مزیت کشور ایران هستند کمک کند، نخواهیم توانست شرایط اقتصادی باثباتی داشته باشیم.
محبی نجمآبادی افزود: مجلس در قانونگذاریهای خود به این موضوع توجه ویژهای داشته و از ابزار بورس و همکاری بانکها برای هدایت سرمایههای خرد به سمت تولیدات ارزآور حمایت میکند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی، به ویژه در حوزههای دانشبنیان تاکید کرد: بیش از ۱۰۲۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور فعالند، سهام این شرکتها میتواند در بورس جایگاه مستحکمی داشته باشد.
محبی نجمآبادی با اشاره به اینکه تقویت نظارت و محافظت از سرمایههای خرد در بازار سرمایه، ضروری است، افزود: برای رسیدن به هدف نهایی، باید نقدینگی از طریق بازار سرمایه به سمت تولیداتی هدایت شود که قابلیت ارزآوری داشته باشند چون این نوع از تولیدات میتواند اولویتهای اقتصادی کشور را به بهترین نحو پوشش دهد.
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