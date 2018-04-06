به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز پنجشنبه به وقت آمریکا (بامداد جمعه به وقت تهران)، با افت نگرانیهای سرمایهگذاران از بالا گرفتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا و تمرکز آنها بر فصل اعلام درآمدها، داو و اساندپی۵۰۰ برای سومین روز متوالی سوددهی داشتند که این بلندترین توالی سوددهی در حدود یک ماه اخیر است.
شاخص نوسان بورس سیبوئه، ویکس، ۱.۱۲ واحد افت کرد و به سطح ۱۸.۹۴ رسید که پایینترین میزان آن در بیش از ۲ هفته اخیر است. سهام بوئینگ که روز چهارشنبه پس از وضع تعرفههای تلافیجویانه چین بر ۵۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی، در بین شرکتهایی بود که بیشترین ضرر را کرده بود، امروز ۲.۷ درصد جهش کرد و بیشترین مشارکت را در تقویت شاخص داو داشت. دومین شرکت پرسود امروز گلدمنساکز بود که ۱.۳ درصد جهش کرد.
خوشبینی نسبت به درآمدهای ربع اول سال افزایش یافت. انتظار میرود در هفته آینده جیپیمورگان چیس و سایر شرکتهای مالی، دوره گزارشدهی مالی را آغاز کنند. از زمانی که در سال گذشته کنگره با کاهش مالیات شرکتها موافقت کرد، پیشبینی درآمدها به شدت افزایش یافت.
میانگین صنعتی داوجونز ۲۴۰.۹۲ واحد یا ۰.۹۹ درصد افزایش یافت و به ۲۴۵۰۵.۲۲ واحد رسید. اساندپی۵۰۰ با ۱۸.۱۵ واحد یا ۰.۶۹ درصد رشد به ۲۶۶۲.۸۴ واحد رسید و کامپوزیت نزدک ۳۴.۴۵ واحد یا ۰.۴۹ درصد بالا آمد و در ۷۰۷۶.۵۵ واحد بسته شد.
چهارشنبه پس از این که آمریکا و سپس چین، تعرفههای سنگینی را بر طیف گستردهای از کالاهای یکدیگر وضع کردند و آتش جنگ تجاری بالا گرفت، داو بیش از ۵۰۰ واحد سقوط کرد اما پس از این که مشاور اقتصادی رییسجمهور ترامپ، لری کودلا گفت که دولت آمریکا ترجیح میدهد به جای جنگ تجاری با چین، با این کشور مذاکره کند، شاخص داو ۲۳۰ واحد بالا رفت.
فیسبوک، آمازون، آلفابت و نتفلیکس که به جمع آنها گروه فانگ میگویند، بین ۰.۳ تا ۳ درصد رشد کردند.
آمازون که این هفته بارها با حملههای ترامپ چکشکاری شده بود، امروز ۲.۹ درصد جهش کرد.
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