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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

با برگزاری استارتاپ دمو محقق می شود؛

جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و استارتاپ های فعال صنعت گاز

جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و استارتاپ های فعال صنعت گاز

استارتاپ دمو در حوزه صنعت گاز و صنایع وابسته با هدف جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا و استارتاپ‏های فعال برگزار می شود.

اکبرقنبرپور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا و استارتاپ‏های فعال در صنعت گاز و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نهمین رویداد استارتاپ دمو (Start-up Demo)  در حوزه صنعت گاز و صنایع وابسته برگزار می شود.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران افزود: این رویداد همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش، و پتروشیمی در محل نمایشگاه بین المللی تهران در اردیبهشت ماه برگزار می شود که در آن سرمایه ‏گذاران و شرکتهای نوپا و استارتاپ‌های این حوزه  حاضر می شوند.

وی با اشاره به هدف این استارتاپ دمو که با همکاری مرکز فن بازار ملی ایران با همکاری شرکت ملی گاز ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار می شود، گفت: هدف اصلی این رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبان ایده و استارتاپ­ها با سرمایه­ گذاران است که در ۲ بخش عمومی (شامل ارائه استارتاپ­ها) و اختصاصی (جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپ­ها) برگزار می­ شود.

به گفته قنبرپور، در این رویداد، استارتاپ ­ها می ­توانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. سرمایه­‌گذاران نیز پس از برگزاری جلسات خصوصی، بررسی استارتاپ­ها و میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و ... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد.

وی برگزاری چنین رویدادهایی را ضروری دانست و افزود: یکی از خلأهای زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصت ها و بسترهای جذب سرمایه است که رویداد استارتاپ دمو شرایط را برای سرمایه پذیری از یک طرف و برای سرمایه گذاران برای بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم می کند.

کد مطلب 4271642

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