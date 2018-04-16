جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و استارتاپ های فعال صنعت گاز

اکبرقنبرپور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور جذب سرمایه برای شرکتهای نوپا و استارتاپهای فعال در صنعت گاز و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نهمین رویداد استارتاپ دمو (Start-up Demo) در حوزه صنعت گاز و صنایع وابسته برگزار می شود.
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران افزود: این رویداد همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش، و پتروشیمی در محل نمایشگاه بین المللی تهران در اردیبهشت ماه برگزار می شود که در آن سرمایه گذاران و شرکتهای نوپا و استارتاپهای این حوزه حاضر می شوند.
وی با اشاره به هدف این استارتاپ دمو که با همکاری مرکز فن بازار ملی ایران با همکاری شرکت ملی گاز ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار می شود، گفت: هدف اصلی این رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبان ایده و استارتاپها با سرمایه گذاران است که در ۲ بخش عمومی (شامل ارائه استارتاپها) و اختصاصی (جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپها) برگزار می شود.
به گفته قنبرپور، در این رویداد، استارتاپ ها می توانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. سرمایهگذاران نیز پس از برگزاری جلسات خصوصی، بررسی استارتاپها و میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و ... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعلام نظر خواهند کرد.
وی برگزاری چنین رویدادهایی را ضروری دانست و افزود: یکی از خلأهای زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، نبود فرصت ها و بسترهای جذب سرمایه است که رویداد استارتاپ دمو شرایط را برای سرمایه پذیری از یک طرف و برای سرمایه گذاران برای بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم می کند.
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