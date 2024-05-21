  1. استانها
  2. تهران
۱ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۵۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران:

۱۷۰۰نیروی عملیاتی هلال احمرمراسم تشییع شهدای خدمت را پوشش می دهند

۱۷۰۰نیروی عملیاتی هلال احمرمراسم تشییع شهدای خدمت را پوشش می دهند

تهران- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع شهدای خدمت حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید کشورمان توسط بالغ بر ۱۷۰۰نیروی عملیاتی این جمعیت در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵۰ نیروی عملیاتی خواهر و برادر هلال احمر استان تهران در برنامه امشب، وظیفه پوشش امدادی مراسم وداع با شهدای خدمت در مصلی امام خمینی (ره) تهران را برعهده دارند.

وی گفت: فردا (چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳) در پایتخت و در مراسم تشییع پیکر پاک رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر شهدا که صبح فردا از ساعت ۷:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد، بالغ بر ۱۷۰۰ نیروی عملیاتی خواهر و برادر هلال احمر استان تهران با بهره گیری از بالغ بر ۱۰۰ خودروی عملیاتی از جمله آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، خودروی ارتباطات، خودروی نجات و موتورلانس در ۶۴ پست امدادی و درمانی آماده خدمات رسانی به هموطنان در طول مسیرهای مشخص شده خواهند بود و به پوشش امدادی این مراسم خواهند پرداخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران در پایان این خبر افزود: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم امشب در مصلی امام خمینی (ره) تهران و همچنین مراسم صبح فردا که از دانشگاه تهران تا میدان آزادی برگزار خواهد شد، بالغ بر ۵۰۰ نفر از عوامل عملیاتی هلال‌احمر استان تهران و البرز به عنوان پشتیبان، تا اطلاع ثانوی در آماده باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی خود را به هموطنان ارائه دهند.

کد مطلب 6115320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها