۱۷۰۰نیروی عملیاتی هلال احمرمراسم تشییع شهدای خدمت را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵۰ نیروی عملیاتی خواهر و برادر هلال احمر استان تهران در برنامه امشب، وظیفه پوشش امدادی مراسم وداع با شهدای خدمت در مصلی امام خمینی (ره) تهران را برعهده دارند.

وی گفت: فردا (چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳) در پایتخت و در مراسم تشییع پیکر پاک رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر شهدا که صبح فردا از ساعت ۷:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد، بالغ بر ۱۷۰۰ نیروی عملیاتی خواهر و برادر هلال احمر استان تهران با بهره گیری از بالغ بر ۱۰۰ خودروی عملیاتی از جمله آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، خودروی ارتباطات، خودروی نجات و موتورلانس در ۶۴ پست امدادی و درمانی آماده خدمات رسانی به هموطنان در طول مسیرهای مشخص شده خواهند بود و به پوشش امدادی این مراسم خواهند پرداخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران در پایان این خبر افزود: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم امشب در مصلی امام خمینی (ره) تهران و همچنین مراسم صبح فردا که از دانشگاه تهران تا میدان آزادی برگزار خواهد شد، بالغ بر ۵۰۰ نفر از عوامل عملیاتی هلال‌احمر استان تهران و البرز به عنوان پشتیبان، تا اطلاع ثانوی در آماده باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، خدمات امدادی خود را به هموطنان ارائه دهند.