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۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

در آستانه جشنواره جهانی فیلم فجر

«هت تریک» صاحب پوستر شد

«هت تریک» صاحب پوستر شد

پوستر جهانی فیلم سینمایی «هت تریک» به نویسندگی و کارگردانی رامتین لوافی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر جهانی فیلم سینمایی «هت تریک» به نویسندگی و کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی مجید مطلبی در آستانه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد.

احسان برآبادی طراحی پوستر «هت تریک» را بر عهده داشته است.

«هت تریک» برای نخستین بار در بخش سینمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می آید و با فیلم های مختلفی در سینمای جهان به رقابت می پردازد.

امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، ماهور الوند و صابر ابر بازیگران اصلی «هت تریک» هستند.

سی‌وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4272477
زهرا منصوری

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