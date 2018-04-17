جودی فاستر سر از بیمارستان درآورد/ ایفای نقش کمدی اکشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جودی فاستر در نقش یک پرستار در فیلم طنز اکشن «هتل آرتمیس» دیده شد.

فاستر که در نقش یکی از اعضای باسابقه یک بیمارستان ظاهر شده در این فیلم با استرلینگ کی.براون، سوفیا بوتلا، جف گلدباوم، براین تری هنری و جنی اسلیت هم‌بازی شده است.

این فیلم نخستین پروژه بازیگری فاستر پس از بازی در فیلم «الوزیوم» در سال ۲۰۱۳ است.

«هتل آرتمیس» بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم درو پیرس و به کارگردانی خود وی ساخته شده است.

درو پیرس کارگردان ۴۲ ساله بریتانیایی است و برای ساخت کمدی‌های تلویزیونی بریتانیایی شناخته ‌می‌شود. وی از نویسندگان فیلمنامه «مرد آهنی ۳» بود. داستان «ماموریت غیرممکن-ملت سرکش» نیز توسط وی نوشته شد.

جودی فاستر ۵۵ ساله بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده آمریکایی، برنده دو جایزه اسکار، سه جایزه بفتا و یک جایزه گلدن گلوب است.

وی بازیگری را از ۳سالگی آغاز کرد و جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را سال ۱۹۸۸ برای بازی در فیلم «متهم» و دومین اسکارش را برای «سکوت بره‌ها» دریافت کرد.

قرار است این فیلم ۸ ژوئن ۲۰۱۸ اکران شود.