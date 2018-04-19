آتش سوزی مرگبار در خیابان آیت الله کاشانی/پیرمرد ۸۰ ساله فوت کرد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ظهر چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در خیابان آیت الله کاشانی ، خیابان بهنام جنوبی دچار آتش سوزی شد.

به گفته وی ، این حادثه در ساعت ۱۲:۲۷ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اعلام شد و به دنبال آن ۳ ایستگاه به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: محل آتش سوزی یک ساختمان ۴ طبقه ۶ واحدی بود که در طبقه دوم در یک واحد ۱۰۰ متری آتش سوزی رخ داده بود. اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که فردی در داخل همان واحد محبوس شده بود.

وی بیان کرد: آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه، خود را به طبقات بالاتر رسانده و مشخص شد در این واحد آتش از یکی از اتاق خواب ها آغاز شده و به سایر نقاط سرایت کرده بود. دود بسیار غلیظی همین طبقه و طبقات بالاتر را فرا گرفته بود همچنین افرادی نیز در طبقات بالاتر محبوس شده بودند.

ملکی افزود: یک گروه از آتش نشانان برای نجات افراد به طبقات بالاتر رفته و گروه های دیگر مشغول خاموش کردن آتش شدند و به طور همزمان به داخل اتاق خواب نفوذ کردند.یک مرد حدودا ۸۰ ساله که دچار معلولیت و محدودیت حرکتی بود، در داخل اتاق خواب گرفتار شده بود که دچار سوختگی های شدیدی از قسمت های مختلف بدن شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اضافه کرد: با حضور عوامل اورژانس پس از معاینات لازم مشخص شد این فرد جان خود را از دست داده است، گروه های دیگر نیز از طبقات بالایی ۴ نفر را که در وضعیت خطرناکی از محاصره دود غلیظ گرفتار شده بودند را نجات دادند که یک آقا و خانم حدودا ۸۰ ساله نیز دچار دودزدگی شده بودند که به عوامل اورژانس تحویل داده شده تا تحت درمان قرار گیرند.