به گزارش خبرنگار مهر، رشید حیدری‌مقدم پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت، تشکیل معاونت اجتماعی را در رفع نقص ارتباط دانشگاه و بدنه سلامت بسیار موثر دانست و گفت: توجه به ابعاد مختلف سلامت امروزه مورد توجه است و باید برای هدفمند کردن اقدامات و کاهش هزینه‌های غیرضروری تلاش شود.

وی اجتماعی شدن سلامت در هفته سلامت امسال را مورد توجه دانست و افزود: طبق شاخص های ارزیابی شده، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان جزو پنج معاونت اول کشور است.

معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه باید سلامت اجتماعی در جامعه نهادینه شود، یادآور شد: ۷۵ درصد فعالیت های حوزه سلامت در خارج از حوزه سلامت است و باید برای بهبود وضع فعلی از همه ظرفیتها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت ازجمله جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و سازمانهای مردم نهاد استفاده شود.

وی توجه به موضوعاتی همچون تامین غذای سالم و امنیت غذایی، نگاه ویژه به مسائل زیست محیطی را مهم خواند و گفت: نگاه درمان‌محور به حوزه سلامت مانع از پیشرفت کشور است و باید تا حد امکان محور توسعه بر سلامت فردی باشد و مباحث خودمراقبتی در جامعه نهادینه شود.

حیدری‌مقدم افزود: آموزش سبک زندگی سالم و بهبودهای رفتارهای بهداشتی سالم و پیشگیری از ابتلای به بیماریها ازجمله کاهش مصرف فست فود و پرهیز از نگاه فانتزی به ورزش بسیار مهم است و باید برای سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت و اطلاع رسانی در این خصوص بیش از گذشته تلاش شود.

وی ادامه داد: توجه سیستم سلامت نسبت به همه اقشار جامعه به بهترشدن فضای زندگی کمک می‌کند و بی شک این قدمهای کوچک اثر تجمعی دارد.

وی از تشکیل کانون سلامت محله با شعار «از مردم برای مردم و برای هر محله یک نفر» خبر داد و هدف از آن را افزایش مشارکت ساختارمند، فعالانه و موثر گروهی و تخصصی شهروندان، افزایش روحیه خودباوری بین مردم و تشویق آنها در امور داوطلبانه و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان از طریق برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی مرتبط با سلامت دانست و گفت: مشارکت مردم در فعالیت‌های سلامت اجتماعی و ایجاد همبستگی اداری و ارتقای سطح سواد سلامت و توانمندسازی ساکنان محله را در این راستا مهم است.

وی با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته ۴۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در استان همدان اجرایی شده است، سلامت را یک اهداف اجتماعی و اولویت‌های مهم کشور دانست و یادآور شد: این موضوع در قانون اساسی کشور و سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه و سند حقوق شهروندی مورد تاکید قرارگرفته است.

حیدری‌مقدم با اشاره به مطرح بودن مجمع استانی سلامت به عنوان بازوی مشورتی موثر برای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان عنوان کرد: مجمع استانی سلامت اسفندماه سال گذشته تشکیل شد و توجه اجتماعی شدن سلامت به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۱ سازمان مردم‌نهاد و ۹ موسسه خیریه فعال در حوزه سلامت‌ گفت: قدیمی‌ترین موسسه خیریه دارالایتام همدان و قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد انجمن حمایت از بیماران کلیوی است.

معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ با مردم و جامعه و تقویت حسن نوع‌دوستی و مشارکت در جامعه از مهمترین اهداف است، افزود: مشارکت مردم به عنوان یکی از بازوان اصلی سلامت در کاهش فقر در سلامت جامعه است.

حیدری‌مقدم با اشاره به اینکه در همدان ۵ خیریه بیمارستانی و در شهرستان‌ها ۷ خیریه بیمارستانی وجود دارد، گفت: این مراکز جذب کمک‌های خیرین در امور بیمارستان‌ها و همکاری با واحدهای بیمارستان را به منظور شناسایی نیاز بیماران و بهسازی خدمات بیمارستانی، شناسایی نیازهای اصلی و اولویت‌ تامین منابع از طریق روش‌های نوین کسب منابع و بهره‌برداری از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کلینیک سیار دندان‌پزشکی در مناطق محروم، افزود: تجلیل از خیرین و سمن‌های برتر و کارآمد و دیدار و تجلیل از اهداکنندگان عضو که تقریباً ۹۰ مورد اهدای عضو با همکاری انجمن مربوطه انجام شده، از جمله اقدامات بوده است.