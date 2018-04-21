اشتیاق اروپا برای همکاری اقتصادی و بانکی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکمال سیدعلی ، با اشاره به روابط بانکی و تجاری ایران و اروپا در دو سالگی اجرایی شدن توافق برجام، گفت: اروپایی ها به دلیل شرایطی که اجرای توافق در پسابرجام طی کرد، احتیاط را در دستور کار دارند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهارداشت: اروپایی ها فکر می کنند تا نتیجه رفتار آمریکا با برجام مشخص نشود، رفتار خود را تغییر نخواهند داد و این نگاه برای بانک های بزرگ اروپایی جدی تر است.

سیدعلی با اشاره به امضای قراردادهای فاینانس در دوران پسابرجام با کشورهایی مانند چین و روسیه، افزود: با این کشورها ما توانستیم قراردادهای فاینانس را امضا و عملیاتی کنیم. به نظر می رسد ایران می تواند در این مقطع با استفاده از شعب بانک های داخلی در برخی زمینه ها اقداماتی را انجام دهند و اقدام به افتتاح حساب کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: دولت ها و بانک های اروپایی تمایل بسیار زیادی به ایجاد روابط اقتصای با ایران دارند و قبلا بیش از ۲۰ نمایندگی کشورهای اروپایی در ایران فعالیت داشتند.

به گفته سیدعلی، علاوه بر اینکه، بانک های اروپایی در ایران فعالیت داشتند، به صورت کلی اروپایی ها به دنبال کار با ایران بودند و برای دریافت گشایش اعتبار اسنادی ((LC تلاش می کردند. قبل از سال ۲۰۰۶ بیش از ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در یک مقطع اجرایی شده بود.

وی با اشاره به اینکه ایران در دوران تحریم نیز معاملات تجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار داشته است، افزود: ۱۰۰ میلیارد دلار از این مبلغ برای فروش نفت بود و از آنسو نیز واردات معمولی کشور در برخی مقاطع بالای ۶۰ میلیارد دلار بود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره فرصت های سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران و چشم انداز آینده آن نیز بیان داشت:‌ هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی منوط به امنیت اجتماعی است و اگر در داخل شرایط بهتر شود و با مسائل به صورت جناحی برخورد نشود و از آنسو نیز فشارهای جدیدی بر دولت وارد نشود، می توان اقدامات موثری را در این زمینه داشت.