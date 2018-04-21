به گزارش خبرنگار مهر؛ با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، علی سروش به عنوان رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) منصوب شد.

دکتر علی سروش دکتری تخصصی طب ورزشی و اصلاح شیوه زندگی و فارغ التحصیل از دانشگاه کارولینسکا کشور سوئد و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

مرکز آموزشی درمانی ۷۱۴ تختخوابی امام رضا (ع) کرمانشاه بزرگ‌ترین مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی در منطقه غرب و شمال غرب کشور است.

این مرکز دارای واحدهایی چون دفترخدمات پرستاری، مهدکودک، داروخانه، مددکاری، پاویون، واحد استریل مرکزی، رختشویخانه، سردخانه، بانک خون، کتابخانه، آمفی تئاتر، رستوران، مرکز آموزش مهارت‌های بالینی و... است.