تنها یک ضربه به سر خطر پارکینسون را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا، این یافته بدین معنا نیست که هر فرد دچار ضربه به سر در طول زندگی حتما دچار بیماری پارکینسون می شود.

در این مطالعه ۳۲۵ هزار کهنه سرباز که نیمی از آنها در طول زندگی دچار ضربه به سر شده بودند با نیمی دیگر که هیچ ضربه به سری را تجربه نکرده بودند، به مدت ۱۲ سال تحت نظر قرار گرفتند.

هیچ یک از شرکت کنندگان در شروع مطالعه دچار بیماری پارکینسون نبودند. در طول مدت مطالعه، حدود ۱۵۰۰ نفر مبتلا به بیماری پارکینسون تشخیص داده شدند که از بین آنها، ۹۴۹ نفرشان قبلا دچار ضربه به سر شده بودند.

در مجموع محققان دریافتند ریسک کلی بیماری پارکینسون برای افرادی که دچار هر نوع ضربه به سر (خفیف تا شدید) شده بودند ۷۱ درصد بیشتر است.

یافته ها نشان داد ریسک پارکینسون در ضربه ملایم به سر ۶۵ درصد بیشتر است در حالیکه در ضربه متوسط تا شدید به سر ۸۳ درصد بیشتر است.