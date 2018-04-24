  1. سلامت
  2. درمان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۲۱

دبیر علمی هفته سلامت گوارش مطرح کرد؛

شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی/افراد در معرض خطر هپاتیت B

شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی/افراد در معرض خطر هپاتیت B

دبیر علمی هفته سلامت گوارش با اشاره به اینکه ایران برنامه حذف هپاتیت های B و C را مدنظر دارد، گفت: ۹۰ درصد موارد هپاتیت C در میان معتادان تزریقی دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین پوستچی، اظهار داشت: هر ساله سازمان جهانی بهداشت یک روز را به نام بیماری‌های گوارش نامگذاری می‌کند و در ایران هفته‌ای در این زمینه داریم که هر ساله بر روی یک بیماری متمرکز می‌شود و امسال بر روی بیماری هپاتیت ویروسی B و C  متمرکز شده‌ایم.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت (WHO) طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ این دو بیماری را در جهان حذف کند به نحوی که موارد جدید مشاهده نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد:‌ برخی از کشورهای جهان از جمله استرالیا، آمریکا و در خاورمیانه، مصر و مغولستان در این حوزه پیش‌قدم بوده و به طور مثال در مصر ۱۰ درصد جامعه مبتلا به هپاتیت C بوده است که از ۳ سال گذشته به طور موثری در حال حذف این بیماری هستند. کشور ما نیز در حال تلاش جهت ریشه‌کنی کامل این بیماری‌ها است.

پوستچی در مورد تفاوت هپاتیت B و C، گفت: هر چند که هر دوی این بیماری ها ویروسی بوده و مرتبط با کبد هستند ولی تفاوت آنها بیشتر در منبع راه انتقال و درمان آنهاست، بطوریکه منبع اصلی هپاتیت C معتادان تزریقی هستند. ولی در مورد هپاتیت B منبع انتقال، مادران بارداری بوده که نمی دانند مبتلا هستند. همچنین افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی دارند بیشتر در معرض ابتلا به هپاتیت B هستند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه هپاتیت B واکسن داشته و ۱۰۰ درصد ایمنی ایجاد می کند. در گذشته این بیماری از مادران باردار به فرزندان منتقل می‌شد ولی از ۳۰ سال گذشته که واکسیناسیون بر علیه این بیماری در  نوزادان صورت می‌گیرد و مادران باردار نیز غربالگری می‌شوند، انتقال از مادر به فرزند بسیار اندک شده است.

دبیر علمی هفته سلامت گوارش خاطرنشان کرد:‌ درمان هپاتیت C طی ۱۰ سال گذشته تحول زیادی یافته و به عبارتی درمان کامل آن وجود دارد و با ۳ ماه درمان در ۹۸ درصد موارد ویروس از بدن حذف می شود. در مورد هپاتیت B درمان‌های موجود تنها باعث کنترل بیماری شده و از پیشرفت بیماری جلوگیری می‌کنند.

کد مطلب 4279358
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها