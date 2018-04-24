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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۰

فرماندار رامسر:

مسافران بهاری در رامسر ۴۰ درصد رشد یافت

مسافران بهاری در رامسر ۴۰ درصد رشد یافت

رامسر - فرماندار رامسر با اشاره به اقامت بیش از دو میلیون مسافر شب ایام نوروز در شهرستان گفت: میزان مسافران نوروزی شهرستان امسال ۴۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان ورود و اقامت مسافران نوروزی سال جاری در شهرستان با رشد ۴۰ درصدی مواجه بوده است افزود: در نوروز سال جاری بیش از دو میلیون مسافر شب در شهرستان اقامت داشته اند.

وی گردشگری بودن را ویژگی شهرستان رامسر به عنوان عروس شهرهای ایرانی یاد کرد و گفت: برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در شهرستان زیرساخت های لازم در حال انجام و فراهم شدن است.

آزاد، ایجاد خانه جذب سرمایه گذاری را از جمله اقدامات برای توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری در شهرستان اعلام کرد و گفت: در این خانه که برای اولین بار در استان و در سطح شهرستان برپا شده است، دستگاه های مختلفی مشغول فعالیت و خدمات دهی هستند تا روند جذب و سرمایه گذرای تسهیل شود.

فرماندار رامسر، جاذبه های گردشگری و فعالیت در حوزه گل و گیاه را از دیگر مزیت های شهرستان رامسر بیان کرد و گفت: سال قبل برای اولین بار سمپوزیم بین المللی گل و گیاه با حضور فعالان این صنعت در کشور برگزار شد و دستاوردهای بسیار ارزنده ای داشته است و امیدواریم این جشنواره امسال نیز تکرار شود.

فرماندار رامسر با بیان اینکه رامسر به عنوان شهر معاهدات بین المللی و تالابها نیز معروف است گفت: کنوانسیون بین المللی تالابها از جمله تفاهمهای بین المللی برای صیانت و حفاظت از تالابهای جهان بوده که در این شهرستان منعقد شده است.

کد مطلب 4279384

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