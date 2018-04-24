کارت آزمون دستیاری منتشر شد/ برگزاری آزمون در پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۱۴ هزار و ۳۹۶ پزشک عمومی به رقابت می پردازند. از میان این ۱۴ هزار نفر، بیش از ۷ هزار نفر آنان زن و کمتر از ۷ هزار نفر آنان مرد هستند.

کارت شرکت در آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir منتشر شده است و داوطلبان با شماره داوطلبی و پرونده خود می توانند از کارت خود پرینت تهیه کنند.

آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.