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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۵

برای ۱۴ هزار داوطلب؛

کارت آزمون دستیاری منتشر شد/ برگزاری آزمون در پنجشنبه

کارت آزمون دستیاری منتشر شد/ برگزاری آزمون در پنجشنبه

آزمون دستیاری پزشکی پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ با رقابت بیش از ۱۴ هزار داوطلب برگزار می شود و داوطلبان از امروز چهارم اردیبهشت می توانند کارت خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۱۴ هزار و ۳۹۶ پزشک عمومی به رقابت می پردازند. از میان این ۱۴ هزار نفر، بیش از ۷ هزار نفر آنان زن و کمتر از ۷ هزار نفر آنان مرد هستند. 

کارت شرکت در آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir  منتشر شده است و داوطلبان با شماره داوطلبی و پرونده خود می توانند از کارت خود پرینت تهیه کنند.

آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.

کد مطلب 4279405

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