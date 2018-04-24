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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۲

دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد؛

دلایل توقف پیش فروش یکماهه سکه/برخی‌ها در حراج نرخ تعیین می‌کردند

دلایل توقف پیش فروش یکماهه سکه/برخی‌ها در حراج نرخ تعیین می‌کردند

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات حراج بابت جلوگیری از برخی سواستفاده ها متوقف شد، گفت: برخی در حراج ها نرخ بالاتر از بازار ارایه می کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی در جمع خبرنگاران از پیش فروش ٥میلیون قطعه سکه در طرح بانک مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد سکه، سهم سررسیدهای یک ماهه یک میلیون قطعه بود و چهار میلیون دیگر به سررسیدهای بالاتر اختصاص دارد.

دبیرکل بانک مرکزی در خصوص علت توقف پیش فروش سکه در سررسیدهای یک و سه ماهه افزود: توان ضرب سکه برای پاسخگویی به تقاضا دلیل توقف  بوده است.

وی درباره حراج سکه و علت توقف آن توضیح داد: در جلسات حراجی چون در یک نقطه جلسه حراج برگزار می شود، چند نفر قیمت سازی می کردند و بعضاً سکه ها با قیمت بالاتر از بازار فروخته می شد.

البته مواردی وجود داشته که بسته ۱۰۰ تایی سکه را بالاتر از نرخ بازار خرید و از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده ها، جلسات حراج لغو شد.

دبیر کل بانک مرکزی اظهار  داشت: با برنامه ای که بانک مرکزی دارد و عرضه سکه های پیش فروش شده، به تدریج قیمت مسکوکات طلا در بازار کاهش می یابد.

کد مطلب 4279420

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