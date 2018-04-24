به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی در جمع خبرنگاران از پیش فروش ٥میلیون قطعه سکه در طرح بانک مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد سکه، سهم سررسیدهای یک ماهه یک میلیون قطعه بود و چهار میلیون دیگر به سررسیدهای بالاتر اختصاص دارد.

دبیرکل بانک مرکزی در خصوص علت توقف پیش فروش سکه در سررسیدهای یک و سه ماهه افزود: توان ضرب سکه برای پاسخگویی به تقاضا دلیل توقف بوده است.

وی درباره حراج سکه و علت توقف آن توضیح داد: در جلسات حراجی چون در یک نقطه جلسه حراج برگزار می شود، چند نفر قیمت سازی می کردند و بعضاً سکه ها با قیمت بالاتر از بازار فروخته می شد.

البته مواردی وجود داشته که بسته ۱۰۰ تایی سکه را بالاتر از نرخ بازار خرید و از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده ها، جلسات حراج لغو شد.

دبیر کل بانک مرکزی اظهار داشت: با برنامه ای که بانک مرکزی دارد و عرضه سکه های پیش فروش شده، به تدریج قیمت مسکوکات طلا در بازار کاهش می یابد.