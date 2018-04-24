بیت آیت الله مهمان نواز پایگاه امن برای نیروهای انقلابی استان بود

حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیت الله حبیب الله مهمان نواز در تمامی شرایط اشخاص و اقشار مختلف استان را می پذیرفتند، اظهار کرد: این مرد بزرگ زهد، پارسایی، کرامت نفس و مناعت تبع را تا آخرین لحظات عمر خود حفظ کرد.

حجت الاسلام سالاری افزود: آیت الله مهمان نواز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان عالمی وارسته منشا خدمات خیر در شمال خراسان بودند.

وی تصریح کرد: همچنین این عالم وارسته شخصیتی کاملا جامع الاطراف داشتند و صبر، درایت و استقامت در برابر مشکلات استان از وی یک چهره خاص به وجود آورده بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: باوجود مشکلات عدیده در خراسان شمالی، آیت الله مهمان نواز همواره با صبر و بزرگی خود سعی در رفع مسائل داشتند.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: همچنین این شخصیت بزرگ در خراسان شمالی هیچ گاه خود را آلوده مسائل دنیا نکرد در حالی که همانند برخی از افراد در مسند قدرت می توانست از امکانات فراوانی استفاده کند اما ساده زیستی برای زندگی خود برگزید.

وی درباره مدیرت آیت الله مهمان نواز قبل از پیروزی انقلاب در منطقه شمال خراسان گفت: آیت االه مهمان نواز یکی از نوادر روزگار و جز طلبه های ممتاز بودند که پس از عزیمت به نجف و اتمام دوران تحصیل و بازگشت به وطن با مشورت اساتید خود همچون آیت الله میلانی و شیخ جواد تهرانی، اوایل دهه ۵۰ به عنوان رهبر انقلاب در شمال خراسان تعیین شدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: مدیرت و درایت آیت الله مهمان نواز به اندازه ای بود که نیروهای رژیم ستمشاهی در حالی که مردم در راهپیمایی ها علیه رژیم شعار می دادند، جرات تیراندازی را نداشتند.

حجت الاسلام سالاری افزود: نیروهای رژیم ستم شاهی تنها در یکی از راهپیمایی هایی که آیت الله مهمان نواز حضور نداشتند به سمت مردم شلیک کردند.

این مسئول بیان کرد: این عالم همچنین در دوران دفاع مقدس پشتیبان رزمندگان اسلام بودند.

وی بیان کرد: امروز مردم خراسان شمالی با حضور خود در تشییع پیکر آیت الله مهمان نواز نیم قرن مجاهدت وی را جبران کردند.