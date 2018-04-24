بسته تشویقی و حمایتی برای کارفرمایان/ وضعیت پرداخت بدهی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش روز سه شنبه در نشست خبری، از تصویب بودجه سال ۹۷ این سازمان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بودجه سازمان با دستمزد و حقوق مرتبط است، به همین دلیل باید منتظر تصویب دستمزدها از سوی دولت می ماندیم و پس از آن نسبت به تصویب بودجه سازمان تأمین اجتماعی اقدام می کردیم.

وی افزود: ۹۸ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان بودجه سازمان در بخش منابع و ۹۸ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان نیز در بخش مصارف به تصویب هیئت امنای سازمان رسیده است که از این بودجه ۶۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان برای مستمری و تعهدات کوتاه مدت و ۲۰ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان برای هزینه های درمان پیش بینی شده است و سایر اعتبارات نیز صرف سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بودجه سازمان در سه بخش پروژه های عمرانی، تبصره های درمانی، بیمه ای، اقتصادی و آی تی، تنظیم شده است که در این راستا بیش از ۱۲۰ پروژه عملیاتی پیش بینی شده است.

افزایش دستمزد برای حداقل بگیرها ۱۹.۵ درصد پیش بینی شده است

نوربخش در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران نیز اظهار داشت: برای حداقل بگیرها ۱۹.۵ درصد پیش بینی شد و برای سایر سطوح درآمدی نیز پس از تعیین حقوق و دستمزد سازمان پیشنهاداتی را از طریق وزارت رفاه به هیئت دولت تقدیم می کند و بعد از تصویب نهایی اجرایی خواهد شد که عملیات کارشناسی آن به پایان رسیده و هفته آینده تقدیم هیئت وزیران می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سال ۹۷ از سوی رهبر معظم حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، بر این اساس سازمان هم در عرضه و تقاضا می تواند نقش موثری در رونق کسب و کار داشته باشد و بر این اساس بسته حمایتی در ابتدای سال جاری به تصویب رسیده که به زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: یکی از این حمایت ها، بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب است که نقش موثری در کاهش هزینه ها و دغدغه آنها خواهد داشت. بر این اساس این موضوع به هیئت دولت تقدیم شده که در جلسه فردا در مورد آن بحث خواهد شد که امیدواریم به تصویب برسد.

نوربخش یادآور شد: مورد دیگر بازرسی از دفاتر قانونی است که طبق ماده ۳۷-۳۸-۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است نسبت به بازرسی از دفاتر کارگاه های فعال اقدام کند و هیچ محدودیت زمانی در آن قید نشده اما به دلیل حمایت شغلی این موضوع را امسال محدود به یک سال کردیم و به عقب برنمی گردیم و این برای روان شدن تعامل با کارفرمایان و کاهش دغدغه آنها انجام می شود.

در بسته حمایتی پیش بینی شده طرح‌های پژوهشی از پرداخت حق بیمه معاف شوند

به گفته وی، موضوع دیگر حفظ خرید و فروش که در سال قبل ابلاغ شده و امسال نیز ادامه پیدا می کند و همچنین یکی از حمایت هایی که در بسته حمایتی پیش بینی شده، این است که طرح های پژوهشی از پرداخت حق بیمه خارج شدند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به صدور دستورالعملی برای اجرای مشوق های بیمه های کارفرمایی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تمامی کارفرمایان و کارگاه ها، در صورت بکارگیری نیروی جدید از پرداخت حق بیمه معاف می شوند که این دستورالعمل دو سال اعتبار دارد و برای رونق کسب و کار داخلی تعبیه شده است.

نوربخش اظهار داشت: حداکثر سن ۳۴ سال، عدم سابقه بیمه اجتماعی قبل از یک سال، سپری شدن حداقل سه ماه از ثبت نام در مراکز کاریابی دارای مجوز از جمله شرایطی است که نیروی جدید باید داشته باشد و همچنین کارگاه نیز باید فعال و دارای کد بیمه کارگاهی باشد و حداقل دو نفر را تحت پوشش داشته باشد.

بسته حمایتی تامین اجتماعی برای خرید کالای ایرانی توسط افراد تحت پوشش

وی به بسته حمایتی فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسته ای را برای حمایت از جمعیت تحت پوشش و ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری بگیر در نظر گرفته ایم تا برای خرید کالای ایرانی از طریق وجوه اداره شده سازمان با بهره کم و کارمزد پائین، مشوق هایی تقدیم آنها شود که این کار در راستای حمایت از کالای ایرانی در سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد حذف دفترچه های بیمه گفت: بر اساس موارد کارشناسی طی سه ماه این امر امکان پذیر است و ما نیز تمام تلاش خود را برای حذف دفترچه های بیمه تا پایان سال انجام می دهیم.

وی در مورد همپوشانی بیمه ای نیز گفت: با حذف دفترچه های بیمه خود به خود موضوع همپوشانی منتفی می شود و ما آمادگی کامل را داریم با حمایت پزشکان اقدامات لازم را انجام دهیم.

نوربخش گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار اتباع بیگانه بیمه شده اند که تعداد آنها نسبت به سال ۹۳، ۳۹ هزار نفر افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرداختی های بیمه، گفت: در سال ۹۶ و ۹۵ پردخت های ما به اندازه ۱۲ ماه وزارت بهداشت بوده است به طوری که در سال ۹۵، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶، ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و به طور متوسط هر ماه ۵۲۰ تا ۵۴۰ میلیارد تومان به دانشگاه های پزشکی پرداخت شده است.

نوربخش، در ارتباط با دلیل به تعویق افتادن پرداختی ها به مراکز دانشگاهی، گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ به دلیل افزایش تعرفه این عقب افتادگی ها در بخش پرداخت ها ایجاد شد که خود به خود به سال های بعد نیز منتقل شدند.

وی تاکید کرد: در اسفند ماه سال گذشته سازمان مدیریت ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان را به صورت اوراق تسویه کرد و به دلیل اینکه پایان سال بود فرآیند پیچیده و زمان بری داشت و ما توانستیم سه هزار میلیارد تومان را از طریق بورس نقد کنیم و دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را به وزارت بهداشت پرداخت کردیم و تمام تلاش ما این است که مطالبات خود را پرداخت کنیم.

نوربخش گفت: بر اساس آخرین اسناد موجود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کل بدهی ماست که برای پرداخت آن تمهیداتی اندیشیده ایم به طوری که یکی از آنها نقد کردن دو هزار میلیارد بعدی از اوراق مشارکت سال گذشته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با وزرای مختلف مانند وزیر بهداشت، اقتصاد، رفاه، جلساتی در خصوص پرداخت مطالبات برگزار کرده ایم که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر معوقات را پرداخت کنیم.

وی همچنین در خصوص مطالبات تامین اجتماعی از مراکز دارویی و دانشگاهی گفت: ۱۸۰۰ میلیارد تومان از دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت بابت دارو طلب داریم و همچنین ۲۳۰۰ میلیارد تومان از مراکز دارویی طلبکاریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ظرفیت های خوبی در قانون بودجه سال ۹۷ در بندهای و و ن تبصره ۵ قانون بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: طی این هفته و هفته آینده دو ماه از مطالبات داروخانه ها را پرداخت می کنیم و همچنین مطالبات آزمایشگاه ها نیز چهار ماه آنها را به طور یکجا پرداخت خواهیم کرد.

نوربخش گفت: با تعامل خوب انجمن های پزشکی این مشکل به زودی برطرف می شود و همین جا از همه آنها عذرخواهی می کنم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه واریز سهم ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به حساب خزانه ، افزود: تامین اجتماعی از بهمن ۹۵ حساب جداگانه‌ای برای بودجه و هزینه کرد درمان افتتاح کرد. اکنون کاملا حساب‌های ما مشخص است که برای هزینه درمان چه مبالغی واریز و کدام مبالغ خارج و هزینه شده است.

وی ادامه داد: اما از امسال قرار شد حسابی نزد خزانه برای درمان باز شود. ما نظرات کارشناسی خود را در مراحل تقنینی به صورت مکتوب اعلام کردیم؛ اما اکنون دیگر موظف به اجرای قانون هستیم و آمادگی خود را اعلام کردیم. این گردش حساب اکنون هم دارد انجام می‌شود و کاملا مشخص است ولی اینکه به خزانه برود باید سازوکار آن به‌زودی مشخص شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در توضیح بیشتر، افزود: حدود ۱۹۰ آیتم دریافت حق بیمه داریم و در هر شغلی مبالغ حق بیمه متفاوتی دریافت می‌کنیم. اینها باید دقیقا مشخص شود. و اینکه باید بودجه بلافاصله از خزانه برگردد و در مورد هزینه کرد، نکته ما این است که قانون گذار گفته بر اساس قانون تامین اجتماعی باید صرف شود.