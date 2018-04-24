انتقادات از پرسپولیس مغرضانه است/ در کرواسی از ما تعریف می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در پایان تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره بازی با سپیدرود گفت: این آخرین بازی است و دوست داریم لیگ را با برد تمام کنیم. می خواهیم با برد جشنمان را شادتر کنیم.

وی افزود: انتظار دارم هواداران هم بیایند و نهایت لذت را ببرند.تمام کسانی که باید باشند می آیند. دوست داریم همه باشند.

برانکو درباره برنامه هایش برای فصل آینده تصریح کرد: ما ترس و نگرانی برای فصل بعد نداریم. از فصل قبل هم قوی تر خواهیم بود. بازیکنانی هم که در برنامه نبودند، برگشتند. نوراللهی و عالیشاه به پرسپولیس برگشته اند. از بشار رسن هم انتظار داریم به سطح خوبش برگردد. کار آسان نیست ولی کاملا خوشبینم و از هیچکس و از هیچ چیز ترسی ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا اشتباهات داوری علیه تیمش عمدی است؟ گفت: این را از کمیته داوران بپرسید. همه اشتباه می کنند و این را درک می کنم. الان خودم مخالف این ویدئو چک ها هستم که تازه مد شده است. اشتباه بخشی از ورزش است ولی عجیب است که بیشتر از همه این اشتباهات متوجه پرسپولیس است.

برانکو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر انتقاداتی که از سوی بعضی کارشناسان و پیشکسوتان از وی و تیمش می شود، گفت: این انتقادات مغرضانه است ولی همیشه آدمهای ناراضی، ناراحت خواهند بود. راهمان را می شناسیم و خودمان را درگیر این مسائل نمی کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا با محسن مسلمان صحبتی داشته است یا خیر؟ تاکید کرد: نمی دانم موضوع چیست. مسلمان بازیکن پرسپولیس است؛ مثل سایر بازیکنان. بازیکنانی به زمین می روند که فکر می کنم می توانند بهترین نتیجه را بگیرند. نمی دانم مشکل کجاست. اگر کسی می خواهد مشکل بسازد را نمی دانم. بخشی که به من مربوط می شود چیزی است که من می گویم. مشکلی در این زمینه نمی بینم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که وینفرد شفر سرمربی استقلال گفته بود در اروپا بیشتر از آنکه درباره قهرمانی پرسپولیس صحبت باشد از استقلال صحبت می شود و بحث قهرمانی پرسپولیس بیشتر مربوط به ایران است، گفت: بله ما در ایران بازی می کنیم. پس کجا باید بازی کنیم؟!

برانکو در پایان تاکید کرد: نمی دانم. در کرواسی فقط از پرسپولیس تعریف می کنند!