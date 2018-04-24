به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بزرگداشت استاد زنده‌یاد مهندس عباس سحاب بنیان گذار موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب و تقدیر از خدمات وی به عنوان «پدر دانش کارتوگرافی ایران» و تولیدکننده اولین کره جغرافیایی فارسی و اطلس‌های جغرافیایی ایران، مراسمی از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، انجمن ایران شناسی و موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت استاد عباس سحاب یکشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.