  1. هنر
  2. تئاتر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

معرفی شرکت کنندگان در دومین رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی

معرفی شرکت کنندگان در دومین رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی

با تمام شدن مهلت شرکت در دومین دوره رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی، پذیرفته شدگان در این رویداد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو، دومین دوره پروژه رزیدنسی تئاتری فرهنگی، توسط گروه تئاتر بوهمی و عمارت روبرو به طور مشترک و به منظور برقراری ارتباط بین هنرمندان تئاتر ایران و دیگر کشورها و همچنین ایجاد فضایی برای صحبت پیرامون روش های اجرایی و تولید اثر به مدت یک هفته در عمارت روبرو برگزار خواهد شد.

 با بررسی های صورت گرفته از میان افرادی که فرم فراخوان را تکمیل کرده اند در نهایت ۶ شرکت کننده خارجی و ۴ شرکت کننده ایرانی برای حضور در این رزیدنسی انتخاب شده اند.

پذیرفته شدگان از کشورهای لبنان، آلمان، بلژیک، افغانستان و ترکیه هستند.

این افراد از حوزه های متفاوت مانند کارگردانی، بازیگری، عروسک گردانی و ... انتخاب شده اند و در نهایت قرار است به ایده پردازی های مشترک با موضوع فرهنگ، جغرافیا و تئاتر دست پیدا کنند.

دومین دوره رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی از روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در محل عمارت روبرو با معرفی اعضا گروه و بررسی شیوه های کاری آغاز می شود و تا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4279939
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها