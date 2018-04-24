معرفی شرکت کنندگان در دومین رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبرو، دومین دوره پروژه رزیدنسی تئاتری فرهنگی، توسط گروه تئاتر بوهمی و عمارت روبرو به طور مشترک و به منظور برقراری ارتباط بین هنرمندان تئاتر ایران و دیگر کشورها و همچنین ایجاد فضایی برای صحبت پیرامون روش های اجرایی و تولید اثر به مدت یک هفته در عمارت روبرو برگزار خواهد شد.

با بررسی های صورت گرفته از میان افرادی که فرم فراخوان را تکمیل کرده اند در نهایت ۶ شرکت کننده خارجی و ۴ شرکت کننده ایرانی برای حضور در این رزیدنسی انتخاب شده اند.

پذیرفته شدگان از کشورهای لبنان، آلمان، بلژیک، افغانستان و ترکیه هستند.

این افراد از حوزه های متفاوت مانند کارگردانی، بازیگری، عروسک گردانی و ... انتخاب شده اند و در نهایت قرار است به ایده پردازی های مشترک با موضوع فرهنگ، جغرافیا و تئاتر دست پیدا کنند.

دومین دوره رزیدنسی بین المللی تئاتری فرهنگی از روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در محل عمارت روبرو با معرفی اعضا گروه و بررسی شیوه های کاری آغاز می شود و تا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.