ایجاد هفت کارگروه در کانون کارگردانان سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در خصوص مطالبات صنفی و راستای هموارسازی مشکلات اعضا و ایجاد راهی مناسب برای حل مشکلات صنفی کارگردانان، هفت کارگروه در کانون راه اندازی کرده است.

بنا بر اعلام شورای مرکزی کانون کارگردانان اسامی این کارگروه ها به شرح زیر است:

کار گروه اصلاح اساسنامه و بررسی ثبت در وزارت کار.

کارگروه حقوقی با اولویت بحث حق مولف و تنظیم قرارداد تیپ.

کارگروه عضوگیری.

کارگروه رسیدگی به شکایات و حل اختلافات.

کارگروه رفع توقیف فیلم های مجوزدار.

کارگروه امور رفاهی.

کارگروه همکاری صنفی با شورایعالی تهیه کنندگان.

اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران برای پی گیری مشکلات و مطالبات خود می توانند با دفتر کانون، تماس حاصل کرده تا با هر یک از کارگروه ها مرتبط شوند.