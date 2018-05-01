توقیف تریلی به جرم تخلیه غیر مجاز پسماند صنعتی در بوئین زهرا

احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا درحین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی شهرستان بوئین زهرا،در پی گزارش واصله مبنی بر تخلیه غیر مجاز پسماند صنعتی توسط یک دستگاه تریلی ولوو فید رنگ در جایگاه نخاله ساختمانی شهرستان(معدن شن و ماسه) واقع در شهر سگزآباد، بلافاصله در محل مورد نظر حاضر شدند.

وی گفت: در بدو ورود مشاهده شد که راننده کامیون بر خلاف قوانین و مقررات محیط زیست و به صورت غیرمجاز چندین کامیون پسماند صنعتی را از شهرک صنعتی اشتهارد حمل و در مکان مذکور تخلیه کرده و بر اساس گزارش شاهدین عینی منجر به فراری دادن یک دستگاه کامیون حاوی پسماند صنعتی نیز شده که وضعیت آن نامشخص است.

زارعی در پایان افزود: برخلاف قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۲ این عمل جرم محسوب شده، به استناد ماده ۲۰ همین قانون با دستور بازپرس، خودرو مذکور در کلانتری سگزآباد تاتعیین تکلیف نهایی از مراجع محترم قضایی توقیف است.