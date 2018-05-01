واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز نسبت به فیلترشدن تلگرام واکنش نشان داد. او در توئیتر خود نوشت: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپدیر است. هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف شود، نرم افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.»

او در ادامه و در پیام هایی دیگر نوشت: «فناوری به خودی خود نه مجرم است، نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می کند؛ چندان که امروز در فضای واقعی نیز چنین می کند که امری است گریزناپذیر و علی حده.»

«توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف ناپذیراست، چرا که مکث در این مسیر پرجنب و جوش لایتناهی، آنهم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.

سیاستگذاری برای رسانه های نوین و به رسمیت شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.

در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت. این تعارضی است که برای اکثر کشورهاوجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس العمل حاکمیت ها امری غیر طبیعی و غیر معمول نمی نماید.»