به گزارش خبرنگار مهر، در پی رونمایی و معرفی بازی فکری «زار» که توسط گروهی از جوانان شیرازی با این نام طراحی و تولید شده برای نخستین بار این بازی در موسسه فرهنگی هنری راز و ماز در معرض دید و استفاده علاقه مندان قرار گرفت.

در حاشیه این آیین که پنجشنبه شب در شیراز برگزار شد، محمد زارعی، طراح بازی یادشده به خبرنگار مهر گفت: «زار» نخستین «وُرد گِیم» ایرانی است که به شکل اُرجینال ارایه می شود تا به زودی به بازار خارجی هم اراشه شود.

وی با بیان اینکه موفقیت طراحان بازی یادشده در گروه رضایت مخاطبان اصلی است، عنوان کرد: ایده اولیه طراحی بازی «زار» زمانی شکل گرفت که یک سایت اینترنتی پیشنهاد ساخت بازی را داد که در ابعاد جهانی بتواند علاقه مندان را راضی کند بنابر این پیشنهاد ساخت بازی بر اساس ژانر وحشت را دادیم تا با ابزارهای داخلی ساخته شود.

زارعی با اعلام اینکه «زار» بازی رومیزی است که از نمادهای کاملا ایرانی بهره می برد، افزود: رَمل و اسطرلاب که نوعی بازی به شمار می روند در کامل شدن این بازی نقش آفزین هستند.

طراح بازی فکری «زار» با توجه به اینکه نسخه اولیه سرگرمی یادشده وقتی ساخته شد مورد توجه و استقبال قرار گرفت، افزود: با قرار گرفتن محتوا در این بازی درحالیکه انتظار نداشتیم مردم از آن زیاد استقبال نکنند، اما ظرف ۳ ماه مورد توجه واقع شد.

به گفته طراح بازی «زار»، از یک سو استقبال مردمی از آن کمی نگران کننده بود، چراکه بازی اصلی ممکن بود به زودی به نتیجه نرسد.

ظرف ۹ ماه طراحی بازی اصلی به پایان رسید/هیچ مرجعی برای ثبت بازی های فکری وجود ندارد

زارعی با اعلام اینکه ظرف ۹ ماه طراحی بازی اصلی به پایان رسید به شرح بازی پرداخت و گفت: ۶ شخصیت اعضای انجمن زار هستند که وارد بناهای مرموز و متروکه با پلاک های طلسم اهریمن می شوند، اهریمن را دستگیر می کنند و از عمارت خارج می شوند.

این طراح بازی در ادامه افزود: می خواستیم از المان های فرهنگی ایران در این بازی استفاده کنیم و بر اساس جهان بینی بازی، پیام یا گزاره آن ایرانی باشد.

وی از مکانیزم بازی «زار» هم نام برد و گفت: بازی ۲ مکانیزم اصلی دارد که بر اساس حرکت و باطل کردن طلسم انجام می گیرد.

این در حالیست که به گفته زارعی هیچ مرجعی برای ثبت بازی های فکری غیر رایانه ای در کشور وجود ندارد اما تلاش می شود بازی «زار» در نهادی به ثبت برسد.

وی گروه سنی مخاطب بازی یادشده را که در ژانر وحشت قرار می گیرد، ۱۴ سال به بالا عنوان کرد و پیرامون توزیع این بازی در بازار اعلام کرد: توزیع این بازی مانند کتاب نیست و بر اساس آنچه بنیاد قدیر به عنوان حامی مالی آن در معرض استفاده مخاطبان قرار خواهد گرفت.

طراح بازی «زار» بیم از کپی برداری و سوء استفاده از آن را مورد اشاره قرار داد و افزود: نگران اینکه بازی یادشده کپی برداری شود نداریم زیرا کسی به این سرعت نمی تواند آن را طراحی کند و هرکه هم ایده برداری از آن را انجام دهد موجب خوشحالی ماست.

وی در پاسخ به اینکه آیا بازی یادشده نمونه خارجی هم دارد، اعلام کرد: زار نمونه خارجی دارد اما ما کپی از آن نکردیم زیرا ابتدا از چند بازی نمونه برداری کردیم سپس اقدام به طراحی نمودیم.

زارعی هزینه طراحی و تولید بازی «زار» را اعلام کرد و گفت: برای ۱۰۰۰ شمارگان بدون محاسبه هزینه طراحی در تهیه مواد مورد نیاز ۸۰ میلیون تومان هزینه شد.

شمارکت ۱۴ کارگاه تولیدی در تولید بازی «زار»/اشباع نوجوانان و جوانان از بازی های رایانه ای

وی با بیان اینکه هر نسخه بازی زار از بابت موادی مانند کاغذ، فلز، پارچه و بسته بندی ۸۰ هزار تومان هزینه دارد، افزود: در تولید این بازی ۱۴ کارگاه تولیدی در کشور مشارکت دارند که در زمینه خیاطی، ریخته گری، تراش کاری، چاپ سیلک و افست، برش کاری، جعبه سازی و سفال گری است.

این در حالیست که قیمت تمام شده بازی «زار» برای مشتری به گفته طراح آن ۲۰۰هزار تومان است.

از سویی امید گوهری، مدیرمسئول موسسه فرهنگی و هنری «راز و ماز» اشباع نوجوانان و جوانان از بازی های رایانه ای را هدف اصلی طراحی این بازی دانست و به خبرنگار مهر گفت: این مرکز برای نسل جوان و نوجوان فضایی فراهم کرده که فارغ از هیاهوی دنیای مجازی به بازی و سرگرمی فکری بپردازند.

وی با اعلام اینکه ۴ بازی در این موسسه ارایه می شود، افزود: مسلخ، مهره سرخ، طلسم و وهم بازی هایی هستند که در اتاق فرار یا (Scape Room) قرار دارند.

وی مخاطب اتاق فرار را از ۱۶ سال عنوان کرد و گفت: افرادی برای بازی و سرگرمی به اینجا مراجعه می کنند که تا بیش از ۸۰ سال هم از خدا عمر گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، زار، مراسم دفع اهریمن است؛ «انجمن زار» یک گروه ۶ نفره است که به رویارویی نیروهای اهریمنی می روند. آنها به عمارت های متروک و مخوف وارد می شوند و با نیروهای اهریمنی مبارزه می کنند تا شر را از عمارت دفع کنند.