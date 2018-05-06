رونمایی از دو مشاور سناتور ضد ایرانی/ کاتن سنا را دور زد

به گزارش خبرگزاری مهر، یو اس ژورنال (usjournal) در مطلبی به قلم «آلن موری هاپر» (Allen Murray Happer) نوشت: سناتور تام کاتن از سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون به شخصیتی جنجالی در کنگره آمریکا تبدیل شده است.

این روند از سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تقویت شده است. کاتن فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد (دانشکده حقوق) و از سربازان آمریکا در جنگ عراق محسوب می شود. وی هم اکنون نامزد پست ریاست سازمان سیا پس از مایک پمپئو است. حمایت مطلق لابی آیپک و دیگر لابی های اسرائیلی در آمریکا این روند را تقویت کرده است.

او از یک سو خواستار تقویت بودجه نظامی آمریکا ( به بهانه مقابله با چین و روسیه ) و از سوی دیگر، از اصلی ترین حامیان ابطال توافق هسته ای با ایران است.اگرچه بیش فعالی جوان ترین سناتور آمریکایی در کنگره آمریکا مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفته است، اما به نظر می رسد وی در سایه حمایتهای ترامپ و آیپک، بسیاری از قواعد و قوانین جاری در سنا را بر هم ریخته است!

نخستین موضوعی که در این خصوص لازم است مورد توجه قرار گیرد، «عضویت کاتن در کمیته اطلاعات سنای آمریکا» است. حضور وی در حساس ترین کمیته سنای آمریکا، آن هم در نخستین دور حضور در سنا، ابهامات زیادی را در میان صاحب نظران مسائل امنیتی در آمریکا تقویت کرده است. یک مقام امنیتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود در این خصوص معتقد است:

«لابی آیپک از سال ۲۰۱۴ میلادی اصرار داشت که تام کاتن در کمیته اطلاعات سنای آمریکا حضور یابد. این در حالی است که بسیاری از سناتورهای حزب جمهوریخواه با وجود برخورداری از حمایت آیپک، نتوانستند به این کمیته راه پیدا کنند. آیپک پس از انتخاب کاتن به عنوان سناتور آرکانزاس، تاکید داشت که وی باید صرفا در کمیته اطلاعات سنا مشعغول به کار شود. موضوعی که کاتن نیز به دلیل وابستگی به آیپک، سریعا آن را پذیرفت.»

در ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۷، خبرگزاری رویترز در گزارشی در خصوص شخصیت تام کاتن، صراحتا عنوان کرده است که کاتن با وجود عضویت در کمیته اطلاعات سنای آمریکا (که توان و تجربه مدیریتی بالایی می خواهد) تجربه ای در اداره سازمان های بزرگ ندارد!

شواهد موجود نشان می دهد که بسیاری از سناتورهای آمریکایی نیز از لابی های اسرائیلی در آمریکا مخصوصا آیپک، به دلیل زیر سوال بردن اعتبار کمیته اطلاعات سنای آمریکا به شدت ناراضی هستند اما همه سناتورهای دو حزب دموکرات وجمهوریخواه به دلیل واهمه از فعالیت های تخریبی آیپک علیه خود، از ابراز صریح این نارضایتی خودداری کرده اند.

اما موضوع دیگری که منجر به حساسیت بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نسبت به عملکرد تام کاتن در سنا شده است، استفاده وی از مشاورین دائمی و خاص می باشد. کاتن در این خصوص هزینه های هنگفتی صرف می کند و سنای آمریکا را نیز در جریان نحوه تامین منابع مالی خود (در راستای استخدام مشاورین دائمی) قرار نداده است.

نکته آنکه؛ هزینه های ماهیانه و سالیانه و کمک ارائه شده از سوی سنای آمریکا به سناتورها محدود بوده و تنها در حدی است که آنها بتوانند در دوران رقابت های انتخاباتی از برخی مشاورین خبره برای حفظ قدرت خود استفاده کنند.

یکی از مشاورین خاص تام کاتن، «برت اودانل» نام دارد. وی در جریان رقابت های انتخابات سنای آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۷ سناتور جمهوریخواه کمک کرد تا در قدرت باقی بمانند. با این حال ارتباطات وی با تام کاتن بسیار خاص است! اودانل از مشاورین رسانه ای قدرتمند در حزب جمهوریخواه محسوب می شود. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ میلادی فضای رسانه های آمریکایی را به سود جنگ عراق و انتخاب مجدد تیم دو نفره «بوش –چنی» هدایت کرد.

اودانل در سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی مجله تایم به عنوان بهترین هدایتگر و کارشناس در عرصه مناظره های انتخاباتی و سیاسی در کل ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. در ۱۹ مارس سال ۲۰۰۶ میلادی، «مارک مک کینون» مشاور رسانه ای بوش ضمن تقدیر از نقش بزرگ اودانل در عرصه رسانه ای و سیاسی آمریکا، اذعان کرد که کسی به تبحر وی در این عرصه وجود ندارد.

اودانل نقش به سزایی در پیروزی کاتن در آرکانزاس و راهیابی وی به سنای آمریکا داشت. با این حال چنین سوالی مطرح است که حمایت اودانل از کاتن (به عنوان سناتوری تازه کار در آمریکا) با چه هدفی صورت گرفته و چرا به صورت مستمر ادامه داشته است؟

در این میان، تام کاتن بدون آنکه کمترین اشاره ای به نحوه تامین منابع مالی هنگفتی که برای کسب مشاوره های دائمی اودانل می پردازد، سعی کرده است از وی به عنوان مشاور رسمی و دائمی خود یاد نکند و به کمیته ضوابط سنا این گونه القا کند که مشاوره های اودانل به وی مقطعی می باشد!

«الیوت آبرامز» دیگر مشاور و به عبارت بهتر، پدر معنوی تام کاتن در سنای آمریکا محسوب می شود. الیوت آبرامز، مشاور ارشد سیاست خاورمیانه ای در شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، یک نظریه پرداز نومحافظه‌کار مشهور است که معتقد است مواجهه با دشمنان آمریکا و اسرائیل تنها از طریق رویارویی نظامی ممکن است.

وی عضو موسس پروژه قرن آمریکای جدید بوده و در سال ۲۰۱۴ میلادی، تلاش زیادی برای راهیابی کاتن به سنای آمریکا صورت داد. نکته قابل تامل اینکه تام کاتن اساسا علاقه ای ندارد که ارتباطات وی با «اودانل» و «آبرامز» مورد رصد و حتی اطلاع سنا قرار گیرد.

از این رو بسیاری از روابط وی با این دو سیاستمدار آمریکایی محرمانه و به دور از اطلاع نهادهای نظارتی در سنا صورت می گیرد. از این رو نحوه عضویت کاتن در کمیته اطلاعات سنا و نحوه استخدام مشاورین وی، هیچ یک با ضوابط موجود در کنگره آمریکا همخوانی نداشته است.

گفتنی است چندی پیش برخی رسانه های اروپایی و آمریکایی از دریافت مبلغ ۴.۵ میلیون دلاری تام کاتن از لابی آیپک در زمان انتخابات سنا خبر داده بودند که ظاهرا بخش اعظمی از این مبلغ هزینه این ارتباطات پنهانی شده است.