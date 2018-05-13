به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک شرکت دانش‌بنیان با کسب مجوز واحد فناوری در سال ۱۳۸۶ در فضایی مجهز به کلین‌روم با دستگاه‌های پیشرفته‌ تولیدی واقع در پارک فناوری پردیس معاونت علمی تأسیس و توانست به‌عنوان نخستین شرکت تولیدی محصولات سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، گواهی GMP را از سازمان غذا ودارو دریافت و در سال ۱۳۹۶ مجدداً تمدید کند.

این شرکت با دارا بودن بخش‌های کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، تحقیق و توسعه، تولید و انبار در حوزه تولید سلول و مهندسی بافت توسط جمعی از پژوهشگران در حال فعالیت است که اخیراً موفق شده است دو محصول «آمنیوسین (Amniosin™)» و «سل‌آمنیوسین (Cell-Amniosin™)» خود را تجاری‌سازی کرده و از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تولید آنها را کسب کند.

«آمنیوسین» یک پوشش بیولوژیکی عاری از سلول، با خاصیت التیام‌دهنده‌ی زخم و ضد التهاب است که از پرده آمنیوتیک جفت انسانی مشتق می‌شود. این محصول در ابعاد مختلف تولید و در درمان بیماری های ملتحمه و قرنیه چشم استفاده می‌شود.

«سل‌آمنیوسین» یک پوشش بیولوژیکی حاوی سلول‌های بنیادی و دیگر سلول‌های زنده، با خاصیت التیام‌دهنده‌ی زخم و ضد التهاب است که از پرده آمنیوتیک جفت انسانی مشتق شده است. این محصول در ابعاد مختلف تولید و در درمان سوختگی، ترمیم زخم‌های دیابتی، ترمیم زخم های مزمن جراحی‌های اورولوژی (ترمیم نواقص ادراری تناسلی) و جراحی های گوش، حلق و بینی ( ترمیم پرده تمپان) استفاده می شود.

این شرکت دانش‌بنیان، بعنوان نخستین شرکت دانش بنیان دارنده‌ گواهی GMP برای تولید محصولات سلولی، بغیر از این دو محصول محصولات دیگری نظیر ™ Sinaderm، StemSin™، Cell-Fibrosin™ نیز در مرحله مطالعات کارآزمایی بالینی دارد، که در آینده نزدیک مراحل کسب مجوز خود از وزارت بهداشت را طی خواهد کند.