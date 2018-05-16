محمد احسانی مدیر شبکه نسیم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سری جدید «خندوانه» که از امشب قسمت اول آن روی آنتن شبکه نسیم می رود، گفت: قسمت اول به نوعی اعلام شروع این برنامه است و بیشتر یک جشن برای آغاز ماه رمضان است.

وی درباره اجرای مسابقات یا آیتم های مختلف در این فصل از «خندوانه» اظهار کرد: اجرای مسابقات و آیتم های مختلف بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود و در این ماه بیشتر مهمانان در برنامه حضور دارند و همچنین آیتم هایی با حضور کمدین ها و استندآپ کمدین ها پخش می شود.

احسانی با اشاره حضور شخصیت جناب خان در این فصل از «خندوانه» عنوان کرد: امشب اولین قسمت از «خندوانه» پخش می شود و شخصیت جناب خان هم حضور خواهد داشت و در قسمت های بعدی هم بنا به سناریویی که برایش نوشته می شود حضور دارد.

«خندوانه» از امشب ۲۶ اردیبهشت ماه و در سه روز پایانی هفته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم می رود. دکور این برنامه در فصل جدید در لوکیشن سریال «در حاشیه» در بلوار ارتش ساخته شده است.