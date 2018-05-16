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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

مدیر شبکه نسیم در گفتگو با مهر:

«خندوانه» امشب با یک جشن آغاز می‌شود/ حضور جناب خان از قسمت اول

«خندوانه» امشب با یک جشن آغاز می‌شود/ حضور جناب خان از قسمت اول

مدیر شبکه نسیم آخرین جزییات از برنامه «خندوانه» را اعلام کرد و گفت که این برنامه امشب با یک جشن آغاز می شود.

محمد احسانی مدیر شبکه نسیم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سری جدید «خندوانه» که از امشب قسمت اول آن روی آنتن شبکه نسیم می رود، گفت: قسمت اول به نوعی اعلام شروع این برنامه است و بیشتر یک جشن برای آغاز ماه رمضان است.

وی درباره اجرای مسابقات یا آیتم های مختلف در این فصل از «خندوانه» اظهار کرد: اجرای مسابقات و آیتم های مختلف بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود و در این ماه بیشتر مهمانان در برنامه حضور دارند و همچنین آیتم هایی با حضور کمدین ها و استندآپ کمدین ها پخش می شود.

احسانی با اشاره حضور شخصیت جناب خان در این فصل از «خندوانه» عنوان کرد: امشب اولین قسمت از «خندوانه» پخش می شود و شخصیت جناب خان هم حضور خواهد داشت و در قسمت های بعدی هم بنا به سناریویی که برایش نوشته می شود حضور دارد.

«خندوانه» از امشب ۲۶ اردیبهشت ماه و در سه روز پایانی هفته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم می رود. دکور این برنامه در فصل جدید در لوکیشن سریال «در حاشیه» در بلوار ارتش ساخته شده است.

کد مطلب 4298312
عطیه موذن

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