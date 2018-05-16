به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسنی در حاشیه بازدید ظهر چهارشنبه مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان از روستا و جنگل ابر شاهرود ضمن بیان اینکه در طرح جامع گردشگری روستای ابر تنها محوطه جنگل و زیبایی‌های طبیعی آن دیده نشده بلکه توانمندی جامعه محلی نیز لحاظ می‌شود، تأکید کرد: برای نیل به این هدف دوره آموزشی صنایع‌دستی برای زنان و مردان ابری برگزار شد.

وی افزود: در طرح جامع گردشگری روستای ابر، خدماتی مانند آموزش تولید و عرضه صنایع‌دستی، پوشاک سنتی، توجه به نمای سنتی ساختمان‌ها نیز به مردم محلی ارائه می‌شود تا بتوانیم یک مجموعه گردشگری ویژه را در این جنگل و روستای زیبا و منحصربه‌فرد گرد هم آوریم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود گفت: دیگر طرح مدنظر این اداره، آشنایی جوامع محلی شهرستان با طرح‌های بومگردی به‌مثابه یک شغل است که خوشبختانه در چند روستای شاهرود شامل ابر، قلعه بالا، رضاآباد و ... این طرح با استقبال خوبی نیز روبرو شده است.

حسنی با اشاره به رشد چشم‌گیر بومگردی در سطح شهرستان شاهرود، تأکید کرد: با توجه به آشنایی جامعه محلی روستاهایی مانند ابر با سازوکار تبدیل اقامتگاه‌های روستایی به بومگردی، تعداد مجوزهای صادرشده دراین‌باره افزایش چشم‌گیری داشته به‌گونه‌ای که هم‌اکنون چندین درخواست مجوز فقط در یک روستای ابر در اداره میراث فرهنگی وجود دارد.

وی افزود: یکی دیگر از نقاط انکاری طرح جامع گردشگری لیر، جنگل هیرکانی منحصربه‌فرد این منطقه در شهرستان شاهرود است که دراین‌باره ساخت سرویس بهداشتی و ارائه آموزش به جامعه محلی و راهنمایان گردشگران در زمره اقدامات میراث فرهنگی بوده است.