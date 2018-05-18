به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش در حاشیه تمرین عصر جمعه تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به این پرسش خبرنگاران که از ناراحتی شما ناراحت هستیم گفت: شما چرا نگران و ناراحت هستید؟ همه از این وضعیت راضی هستند. اگر قرار بود چنین سوالی پرسیده شود باید ۲۰ روز پیش انجام می شد. الان فکر کردم از لحاظ فیزیکی ناسالم هستم.

وی در توضیح بیشتر دلایل ناراحتی و آرام بودنش نسبت به قبل گفت: وقتی شما مدتی طولانی مخالف جهت رودخانه شنا می کنید شاید ادامه این روند معقول نباشد. به همین خاطر شما هم به این نتیجه می رسید که باید برگردید و در جهت حرکت آب شنا کنید. اگر همه از این وضعیت خوشحال هستند من هم باید خوشحال باشم. ظاهرا همه خوشحال هستند.

کی روش در مورد آماده سازی تیم ملی و اینکه لژیونرها آماده هستند گفت: بحث آماده سازی بازیکنان داخلی و خارج از ایران جداست. اینکه فکر کنید چند بازیکن شاغل در اروپا هستند و نیازی به آماده سازی ندارند برعکس نظر ماست. من هم نمی توانم نظرم را عوض کنم. حالا اگر این واقعیت را قبول کنید می بینید که من نمی توانم لبخند بزنم یا باید گریه کنم. فقط باید این شرایط را بپذیرم.

کارلوس کی روش در پاسخ به این پرسش که چقدر به کسب نتایج خوب تیم ملی در جام جهانی روسیه امیدوار هستید گفت: بهتر است پاسخی به این پرسش ندهم. صحبت هایی که قبلا من در مورد صعود کرده بودم مربوط به ۷ ماه پیش است.

وی ادامه داد: شما باید در زندگی همیشه امید، انگیزه و توقع بهترین‌ها را داشته باشیم ولی تفاوتی وجود دارد، اینکه برخی افراد استحقاق بیشتری دارند اما چه کسانی شایستگی بیشتری دارند. آنهایی که تلاش بیشتری برای آماده‌سازی می کنند و می خواهند نتایج بهتری بگیرند، خدا هم بیشتر کمک شان می کند.

کی روش با تکرار دوباره گذشته اش که برنامه تیم ملی به برنامه مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ترجیح داده شد گفت: چرا دوباره باید در مورد مطلبی صحبت کنیم که همه آنها را پذیرفته بودند و خوشحال هم بودند. باید واقعیات را بپذیریم و سعی کنیم بهترین تصمیم را بگیریم این گزینه‌ای بود که انتخاب شد و باید آن را بپذیریم.

وی افزود: این بار آخر است که در این مورد حرف می زنم. الان باید خودمان را از نظر روحی آماده حضور در جام جهانی کنیم و تمرکز داشته باشیم. نمی دانم چرا الان نگران این موضوع شده اید و نگران شده اید. بهتر است این داستان را تمام کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه علی کریمی به دلیل مصدومیت به جام جهانی نمی رسد گفت: برای مصدومیت وریا غفوری، مجید حسینی و امید ابراهیمی هم باید ریکاوری را در برنامه داشته باشیم و این حاصل برنامه‌هایی است که پشت‌سر گذاشته شد.

کارلوس کی روش در مورد اینکه این اظهارات شما باعث ناامید از نتایج تیم ملی می شود گفت: من صحبت ناامید کننده‌ای نکردم اگر شما اینطور فکر می کنید اشتباه است. من شفاف صحبت کردم چرا که برای حضور در جام جهانی باید آماده سازی را جدی دنبال کنید.

وی ادامه داد: قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ اردوی سه هفته‌ای در آفریقا، دو هفته‌ای در اتریش و ۱۰ روزه در برزیل داشتیم. افرادی که در ایران هستند فکر می‌کنند همان قدر که آلمان، اسپانیا و پرتغال نیاز به آماده‌سازی دارند بازیکنان ما هم به همان اندازه فرصت نیاز دارند. نقطه‌نظر فروتنانه بنده با این مسأله متفاوت است. به خاطر خدا دیگر در این مورد سوال نپرسید، بنده منفی‌گرا نیستم و همه تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا تاکید بر اینکه تمام تلاشش را برای موفقیت این تیم خواهد کرد گفت: از هر فرصتی استفاده می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد برای آماده سازی بهتر. امیدواریم خدایمان در فوتبال از تیم ملی حمایت و حفاظت کند.

کارلوس کی روش که به نظر می رسید قصد دارند رسانه ها را هم در اجرا نشدن برنامه هایش مقصر جلوه دهد گفت: لطفاً بحث آماده‌سازی همین جا تمام شود. رسانه‌ها دیگر حق این پرسش را ندارند. با همه صداقتم سوال می کنم که شما تا دیروز کجا بودید؟ من هم مثل بقیه افراد از شرایط موجود خوشحالم.