به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه و از ساعت ۱۶ به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‌شود و هشت تیم راه یافته به این مرحله، رقبای خود را می شناسند.

تیم‌های صعود کننده از غرب آسیا

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب، در حاکمیت تیم های ایرانی و قطری است. پرسپولیس و استقلال از ایران و السد و الدحیل از قطر غربی‌های صعود کننده به یک چهارم هستند و قرعه کشی این منطقه از میان این چهار تیم برگزار می شود.

تیم‌های صعود کننده از شرق آسیا

در شرق آسیا هم کره جنوبی با دو نماینده بیشترین تعداد تیم را در یک چهارم نهایی دارد. چونبوک هیوندای و سوون سامسونگ از کره جنوبی، تیانجین چین و کاشیما آنتلرز ژاپن چهار نماینده شرق آسیا هستند و قرعه کشی یک چهارم هم بین این تیم ها صورت می گیرد.

احتمال رویارویی استقلال و پرسپولیس

پرسپولیس با پشت سر گذاشتن الجزیره امارات و استقلال با پشت سر گذاشتن ذوب آهن به مرحله یک چهارم نهایی راه یافته اند. به این ترتیب هیجان انگیزترین قرعه قاره آسیا می تواند تقابل این دو نماینده ایران و برگزاری بزرگترین دربی قاره کهن باشد. هیجان این دیدار وقتی بیشتر می شود که استقلال و پرسپولیس در دیداری که میهمان هستند، فقط می توانند ۱۰ درصد سکوها را در اختیار داشته باشند.

تقابل با تیم مرگبار الدحیل یا رویارویی با یاران ژاوی

حالت دیگر این قرعه کشی، تقابل نمایندگان ایران با السد و الدحیل قطر است. الدحیل مرگبارترین تیم لیگ قهرمانان آسیا است. این تیم متمول قطری، از ۸ مسابقه ای که تاکنون انجام داده صد درصد امتیازات را کسب کرده است و با ۲۴ امتیاز، قوی ترین تیم آسیا محسوب می شود. بدون شک نه تنها استقلال و پرسپولیس بلکه حتی السد قطر هم دوست ندارد در این مرحله به الدحیل بخورد. حالت کم خطرتر برای نمایندگان ایران رویارویی با السد در یک چهارم است؛ تیمی که باوجود در اختیار داشتن ژاوی هرناندز و بغداد بونجاح در بازی برگشت مرحله گروهی در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس شکست خورد.

سفر نمایندگان باشگاه ها به مالزی

از باشگاه پرسپولیس پندار خمارلو مدیر روابط عمومی و امیر حسینی مدیر روابط بین الملل امروز عازم مالزی شدند. از باشگاه استقلال هم محمدحسین زرندی مدیر روابط عمومی و نصرالله عبداللهی سرپرست تیم به مالزی رفته اند. نمایندگان قطر هم از این کشور خود را به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا می رسانند.

مدیر الدحیل: امیدوارم به نمایندگان ایران بخوریم

اسماعیل محمد مدیر تیم فوتبال الدحیل پیش از سفر به مالزی با تاکید بر قدرت این تیم برای پیروزی بر هر حریفی، درباره مراسم قرعه کشی و ترجیح این باشگاه توضیحاتی داد. محمد گفت: امیدوارم در مرحله یک چهارم به یکی از تیم های ایرانی استقلال و پرسپولیس بخوریم تا با السد به مرحله نیمه نهایی برسیم. در اینصورت قطر یک نماینده در فینال خواهد داشت!

زمان بازی های مرحله یک چهارم

طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدارهای رفت مرحله یک چهارم نهایی روزهای ۵، ۶ و ۷ شهریورماه و دیدارهای برگشت روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد.

