اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هم استانی‌ها و هم‌وطنان با اعلام این خبر، اظهار داشت: به‌منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه پنجم خردادماه جاری از محورهای "کرج- چالوس"، "هراز" و "فیروزکوه" ممنوع است و تردد موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس ممنوع است.

وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه ۴ خردادماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس‌راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۴ همان روز از "مرزن‌آباد" به سمت "کرج" به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به محدودیت ترافیکی در محور هراز، افزود: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور "هراز" ممنوع است.

سرهنگ"علیرضا قدمی" همچنین با اشاره به انسداد شبانه محور کندوان، افزود: در راستای اجرای عملیات ایمن‌سازی تونل"امیرکبیر" و عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات نصب‌شده در تونل"کندوان" این محور تا ۸ خردادماه و همچنین از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ خردادماه شبانه مسدود است.

وی تصریح کرد: این محدودیت همه‌روزه از روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به‌جز ایام تعطیل و روز قبل و بعد از تعطیلات چندروزه در حوزه استان البرز -میدان امیرکبیر کرج از ساعت ۲۲ و ۳۰ تا ساعت ۵ بامداد روز بعد اعمال خواهد شد.

سرهنگ قدمی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات درصورتی‌که در زمان انسداد قصد تردد از محور کندوان رادارند از محورهای جایگزین "سوادکوه و هراز" استفاده کنند.

سرهنگ قدمی، عنوان داشت: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.