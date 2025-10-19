به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی گفت: به دلیل عبور احشام عشایر و دامداران در بخش مرزن آباد، محدودیت‌های ترافیکی در محور کندوان به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: به همین منظور تردد وسایل نقلیه از ساعت ۲۲ روز یک شنبه ۲۷ مهر ماه تا ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه در محور کندوان در هر هر دو مسیر ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان مازندران، تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و هراز تردد کنند.

سرهنگ عبادی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت‌ها با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس راهور و عوامل راهداری را در اجرای مأموریت یاری کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.