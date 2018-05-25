تعهد اعضای باقیمانده برجام بر اجرای مستمر و کامل توافق هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام بدون آمریکا امروز (جمعه) به مدت سه ساعت و با حضور هیاتهای ایران و ١+٤ و نماینده اتحادیه اروپا در هتل پله کوبورگ شهر وین برگزار شد. در پایان این نشست هماهنگ‌ کننده کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.

"در تاریخ ۴ خرداد ۹۷ به درخواست جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی تبعات خروج ایالات متحده از برجام و بررسی راه های پیش رو برای حصول اطمینان از اجرای مستمر همه ابعاد این توافق، کمیسیون مشترک برجام در وین تشکیل جلسه داد.

بر اساس مفاد برجام، کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای است.

هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی، به نمایندگی از فدریکا موگرینی مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه، ریاست نشست کمیسیون مشترک را با حضور ١+٤ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا) و ایران در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزرای خارجه بر عهده داشت.

متعاقب صدور یازدهمین گزارش آژانس که به تازگی منتشر شده است، آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای این نشست حضور یافت. اعضای برجام از تایید دوباره پایبندی مستمر ایران به تعهدات هسته‌ایش استقبال کردند و ایفای نقش حرفه‌ای و بیطرفانه‌ آژانس، که وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تنها نهاد مسئول نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران است، را مورد تمجید قرار دادند.

اعضای برجام از خروج ایالات متحده از برجام و اعلام وضع مجدد تحریم‌های آمریکا که وفق برجام لغو شده‌ بودند، ابراز تاسف کردند. برجام یکی از اجزای اصلی ساختار جهانی عدم اشاعه و یک دستآورد بسیار مهم دیپلماتیک است که به اتفاق آرا به تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده است. نشست کمیسیون مشترک فرصتی فراهم آورد تا به خروج یکجانبه آمریکا و تبعات آن پرداخته شود و در خصوص مسیر پیش رو، و اجرای مستمر برجام در خصوص تعهدات مرتبط با هسته‌ای و رفع تحریم ها و همچنین کانال خرید و همکاری‌های هسته‌ای صلح آمیز بحث و گفتگو شود.

اعضای برجام تعهد خود به اجرای مستمر، کامل و موثر برجام همراه با حسن نیت و در فضایی سازنده را یادآور شدند و رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به منظور عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران را جزء ضروری برجام دانستند. بر اساس مباحث صورت گرفته در نشست کارگروه اجرای رفع تحریم‌ها که در روز قبل برگزار شده بود، اعضای برجام تبعات احتمالی وضع مجدد تحریم‌های آمریکا را بررسی کردند.

در این رابطه، اعضای برجام گام های مشترک برای یافتن راه‌حل‌های عملیاتی طی چند هفته آینده در رابطه با موضوعات زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند: حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران؛ تداوم فروش نفت، میعانات گازی، و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و نقل و انتقالات مربوطه؛ تعاملات کارآمد بانکی با ایران؛ تداوم حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی با ایران؛ تامین بیشتر اعتبارات صادراتی و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه های مالی، بانکی، بیمه و ‌ تجاری با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی از جمله از طریق حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری؛ توسعه بیشتر و اجرای تفاهمنامه‌های همکاری و قراردادهایی که شرکت‌های کشورهای ثالث با همتایان ایرانی خود منعقد کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران؛ حمایت از فعالان اقتصادی و تامین فضای اطمینان بخش حقوقی؛ توسعه بیشتر فضای شفاف و قانون‌مند کسب و کار در ایران.

این تلاش‌ها به منظور حفظ منافع کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی است که با ایران تعامل دارند. اعضای برجام این نکته را مورد توجه قرار دادند که فعالان اقتصادی که به دنبال کسب‌وکار قانونی در ایران هستند با حسن نیت و بر اساس تعهدات مندرج در برجام که به تایید بالاترین سطوح رسیده و به اتفاق آرا مورد تایید قطعنامه شورای امنیت است، به کار با ایران پرداخته‌اند. اعضای برجام بر تعهد خود برای تلاش جهت حصول اطمینان از اینکه این منافع کماکان تامین شود تاکید کردند و بدین منظور توافق کردند که به گفتگوهایی فشرده تر در همه‌ سطوح،‌ از جمله در سطح کارشناسی برای یافتن راه‌حلی عملی برای موضوعات مورد اشاره ادامه دهند .

اعضای برجام توافق کردند که اقدامات جاری خود در کمیسیون مشترک و همه نهادهای زیرمجموعه آن را در قالب ١+٤ و ایران، به خصوص در کارگروه اجرای رفع تحریم‌ها افزایش دهند.

ایران پیشنهاد کرد که در گام بعدی نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرا برگزار شود.