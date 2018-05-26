سالار عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ناشی از حوادث طبیعی یکی از برنامه‌های مهم بنیاد مسکن است که در استان بوشهر اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

وی با اشاره به نوسازی و تعمیر شش هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی در استان بوشهر، اضافه کرد: این واحدها در زلزله و سیل سال ۹۲ در شهرستان‌های دشتی و دشتستان و سیل سال قبل در دیر، دشتی و تنگستان آسیب دیده بودند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سه هزار و ۷۶۵ واحد مسکونی احداث شده و سه هزار و ۱۲۴ واحد مسکونی آسیب دیده نیز تعمیر شده است.

بهسازی ۴۷ درصد واحدهای روستایی

وی از انجام حصارکشی سه هزار و ۳۷۴ واحد مسکونی خبر داد و بیان کرد: هم اکنون در شهرستان‌های دشتی، دیر و تنگستان ۱۲۵ واحد احداثی و ۲۴۴ واحد تعمیری ناشی از سیل سال ۹۶ در دست اجرا است.

عبداللهی با بیان اینکه تا سال ۹۱ نیز در استان بوشهر ۱۷ هزار و ۴۷۸ واحد مسکونی آسیب‌دیده بازسازی شده بود، افزود: تاکنون ۴۷ درصد واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان بوشهر مقاوم‌سازی شده است.

وی تعداد واحدهای مسکونی در ۸۲۳ روستا و آبادی استان بوشهر را ۷۴ هزار و ۲۳۴ واحد عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون ۳۵ هزار و ۴۷۹ واحد در استان بوشهر مقاوم سازی شده است و ۳۸ هزار واحد معادل ۵۳ درصد نیز غیرمقاوم هستند که با تخصیص اعتبار مقاوم‌سازی خواهند شد.

مقاوم‌سازی سالانه ۲۵۰۰ واحد

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سال ۱۴۰۶ تلاش داریم تا ۷۰ درصد از واحدهای مسکن روستایی استان بوشهر مقاوم‌سازی شود.

وی از مقاوم‌سازی سالانه دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی استان بوشهر، بیان کرد: پرداخت کمک بلاعوض برای نوسازی و مقاوم‌سازی واحدها، تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح ویژه نوسازی و مسکن روستایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و بیمه مسکن روستایی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات است.