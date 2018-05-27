شرط وزارت علوم برای ارائه رشته های جدید به غیرانتفاعی ها

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت علوم برای ارائه رشته جدید به موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی اعلام کرده به ازای هر رشته جدید یک دانشیار و دو استادیار باید توسط موسسات غیرانتفاعی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: موسسات غیرانتفاعی نیز عنوان کرده اند چون، دانشیار به صورت آزاد وجود ندارد وزارت علوم آن را با یک استادیار که دو تا ۵ سال سابقه خدمت داشته باشد، جایگزین کند که هنوز وزارت علوم موافقت خود را اعلام نکرده ولی ما درخواست خود را ارائه داده ایم.

دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی در ادامه درباره حذف کلمه غیرانتفاعی از پسوند این دانشگاه نیز گفت: حذف کلمه غیرانتفاعی از پسوند این دانشگاه بدون تصمیم گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی مانده و هنوز تکلیف غیرانتفاعی ها مشخص نشده است.