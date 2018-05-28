به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت و استفاده مردم از این کارت، گفت: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

وی، از تک نرخی شدن قیمت بنزین در سال ۹۴ یاد کرد و ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت، توضیح داد: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

موسوی‌خواه، با تاکید بر این‌که مطابق قانون، سوخت‌گیری با کارت سوخت انجام می‌شود، ادامه داد: از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

به گفته وی، این اقدام بدون آن‌که هزینه‌های اضافی بر دوش دولت تحمیل کند انجام شده و تامین هزینه‌های طرح، با استفاده از خدمات بانکی صورت پذیرفته است به گونه‌ای که اکنون همه بانک‌های کشور وارد اجرای این طرح شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان این‌که پس از نصب تجهیزات جدید کارت سوخت، امکان استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی فراهم می‌شود، اظهار کرد: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.