مسکن گران تر نمی شود/ افزایش سقف وام مسکن منتفی است

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد ادعای برخی کارشناسان که افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این دو موضوع در تهران وجود ندارد؛ در تمام سال های گذشته فروش تراکم آزاد بود و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی کاهش یافت که آن هم به دلیل کمبود تقاضای پروانه بود بنابراین با مقایسه حجم تقاضای پروانه ساختمانی در یک سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین تعداد واحدهای معامله شده در هر سال می بینیم که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت مسکن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار کلان بخش مسکن امکان پیش بینی وقوع این رویداد را نداشت؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود همیشه وقوع این پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات در بازارهای موازی مسکن مشروط بود و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با به هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز در ماه پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.

وی درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های آینده بیان داشت: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که در ماه های گذشته رخ داد در ماه های پیش رو هم اتفاق بیفتد هرچند که این اتفاق بازهم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند چون هر گونه تلاطمی در بازارهای ارز و سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد می کند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود سپرده های بانکی بار دیگر در شهریور ماه امسال تغییر خواهد کرد افزود: باید دید نرخ جدید در شهریور امسال چه رقمی است و همچنین باید صبر کنیم ببینیم آیا تثبیت نرخ ارز در ماه های آتی اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر این دو اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته باشند، شاهد ثبات در قیمت مسکن خواهیم بود و پیش بینی رشد قیمت نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها بر بازار مسکن گفت: این اتفاق تأثیر مستقیم بر بازار مسکن ندارد چرا که این بخش از اقتصاد ما یک بازار بومی است و سرمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی کاملا داخلی و ایرانی است. اما اگر تحریم ها سایر بازارها را دچار تلاطم کند، باز هم مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و باارزش که می تواند محل مناسبی برای بالا نگه داشتن ارزش نقدینگی باشد، ممکن است دچار نوسان قیمتی شود و بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند.

وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: فعلا بنای افزایش سقف تسهیلات مسکن را نداریم و اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیلات بانکی در یکی دو ماه اخیر رخ داده مناسب است افزایش سقف وام مسکن از دستور کار خارج شده است.