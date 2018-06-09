خرید گندم از کشاورزان استان بوشهر ۴۲ درصد کاهش یافت

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۸ فروردین امسال خرید گندم از کشاورزان استان بوشهر در چهار مرکز چغادک، کارخانه آرد خورموج، برازجان و سیلوی دشتستان آغاز شد و اکنون پس از دو ماه به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری شده بود، اضافه کرد: امسال ۱۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که ۱۲ هزار تن نسبت به سال قبل کمتر است.

مدیرکل غله استان بوشهر ارزش گندم‌های خریداری شده از کشاورزان استان را ۲۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۶۵ میلیارد ریال به کشاورزان از طریق سامانه بانک کشاورزی پرداخت شده است.

وی از پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان استان طی روزهای آینده خبر داد و بیان کرد: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی از کشاورزان استان ۱۳ هزار ریال و گندم بذری ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال بوده است.

هاشمی با اشاره به اینکه مرکز خرید گندم در چغادک تا پایان تیر برای خرید گندم فعال است، افزود: امسال با خشکسالی‌های پیاپی و کاهش میزان بارندگی شاهد کاهش میزان تولید گندم در استان بودیم.