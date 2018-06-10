هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین اردوی تیم ملی کشتی آزاد اواخر هفته جاری به پایان خواهد رسید، اظهار داشت: دومین اردوی آزادکاران برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا از روز ۱۲ خرداد ماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که در این مرحله از اردو سعی کردیم بیشتر روی تمرینات استقامتی بچه ها کار کنیم.

وی تصریح کرد: اردوی کنونی تا روز ۲۲ خرداد ماه پیگیری می شود و سپس بچه ها یک استراحت کوتاه خواهند داشت و دوباره از روز ۲۷ خرداد ماه تمرینات خود را آغاز می کنند. بطور کلی با توجه به برنامه ریزی کادر فنی، اردوهای تیم ملی ۱۰ تا ۱۲ روزه خواهد بود و بین این تمرینات نیز حدود ۵ روز استراحت برای آزادکاران در نظر گرفته شده است.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص نخستین تورنمنت بین المللی پیش روی این تیم نیز گفت: ما بعد از اردوی سوم آزادکاران، تیم منتخب کادر فنی را به تورنمنت بین المللی تفلیس گرجستان اعزام می کنیم که این مسابقات در انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه ما حضور در تورنمنت های تدارکاتی دیگری نیز در دستور کار داریم که طبق زمانبندی مشخص، اجرایی خواهد شد.

حبیبی با اظهار رضایت از نحوه تمرین و پیشرفت آزادکاران اردونشین افزود: خوشبختانه هر روز شاهد تلاش و تمرین شاداب تر بچه ها در اردو هستیم که این نشاط و اشتیاق باعث می شود تا روند رو به رشد آزادکاران سریعتر پیش رود. ضمن اینکه ما هیچ مصدوم و آسیب دیده هم در بین اردونشینان نداریم و فقط مصدومیت های جزئی بچه هاست که آن هم بخشی از کشتی است و تحت کنترل کادر فنی و پزشکی قرار دارد.

وی در پایان به انگیزه بالای حسن رحیمی به عنوان مربی جوان اردوی تیم ملی کشتی آزاد اشاره کرد و گفت: حسن رحیمی طبق صلاحدید و دستورالعمل شورای فنی به عنوان یک استعداد جوان به صورت آزمایشی در اردوی دوم حضور دارد که خوشبختانه انگیزه و روحیه بالایی برای این مسئولیت جدید نشان داده و مطمئنا می تواند در آینده ای نزدیک به خوبی در این عرصه فعالیت جدی تری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از روز ۱۲ خرداد ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده و تا روز ۲۲ خرداد ماه ادامه دارد.