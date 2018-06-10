مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز به ویژه بعدازظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان های واقع در شمال غرب، شمال شرق سواحل دریای خزر، استان های واقع در دامنه های البرز غربی و مرکزی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: فردا دوشنبه و پس فردا سه شنبه نیز بارش در شمال شرق و شرق به صورت پراکنده و خفیف بوده ولی همچنان در شمال غرب برخی نقاط غرب، سواحل خزر، استان های واقع در دامنه های البرز غربی و مرکزی رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان های سمنان، تهران، البرز، قزوین، قم و شرق اصفهان وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود و در بخش هایی از شمال شرق، شرق و جنوب غرب نیز در بعضی ساعات گرد و خاک و کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

هوای تهران امروز قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۳۲ و ۲۲ درجه سانتی گراد اعلام شده است.