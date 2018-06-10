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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

پاسخ زیرساخت به برخی اخبار؛

تکذیب اعمال تحریم های جدید توسط گوگل/ اختلالات را بررسی می کنیم

تکذیب اعمال تحریم های جدید توسط گوگل/ اختلالات را بررسی می کنیم

شرکت ارتباطات زیرساخت انتشار برخی از اخبار مبنی بر تحریم های جدید علیه زیرساختهای ارتباطی ایران از سوی کمپانی آمریکایی گوگل را تایید نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز گذشته برخی اخبار از شروع تحریم های جدید گوگل علیه ایران در فضای مجازی منتشر شد. این اخبار به دنبال قطع ارتباط برخی سایتهای ایرانی با دامنه ir که از API گوگل مپس استفاده می کردند، انتشار یافت. در پی این محدودیت دسترسی، کاربران در مراجعه به این سایتها، با پیغام خطا مواجه می شوند. 

براین اساس گمانه زنی ها حاکی از آن بود که اعمال تحریم های جدید علیه زیرساختهای ارتباطی ایران در حال انجام است که یکی از آنها می تواند تحریم گوگل علیه ایران باشد.

در پیگیری این موضوع حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، این اخبار را تایید نکرد.

وی گفت: تاکنون گزارشی از اعمال محدودیت توسط گوگل واصل نشده است.

عیسی زاده تاکید کرد: لیکن اگر کاربرانی که از Api گوگل استفاده می کنند دچار محدویت یا اختلال شده اند می توانند از طریق رایانامه شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی help@tic.ir موضوع را اعلام کنند تا همکاران ما آن را رسیدگی و اقدام مقتضی به عمل آورند.

کد مطلب 4317383

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