به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در کمپ لوکوموتیو روسیه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت خط هافبک تیم ملی ایران گفت: خوشحالم افتخار حضور در جام جهانی با تیم ملی را دارم. از روز اول که در اردو هستم، شرایطم خوب بود و مصدومیتم برطرف شد و کامل در خدمت تیم ملی بوده ام. من و سایر بازیکنان برای بازی های خوب اماده ایم. کادر فنی تشخیص می دهد کدام بازیکنان به میدان بروند.

وی درباره اینکه اسپانیا در بازی تدارکاتی به سختی توانست تونس را شکست بدهد و اینکه آیا برنامه کی روش برای بازی با تیم هایی مثل اسپانیا و پرتغال گرفتن تساوی از حریفان است یا پیروزی؟ تاکید کرد: اولین فینال ما بازی با مراکش است. تمام تمرکزمان روی این مسابقه است تا نتیجه لازم را بگیریم. بعد به اسپانیا و پرتغال فکر می کنیم. تا روز آخر با ذهنیت مثبت جلو می رویم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران درباره اینکه بعضی از هواداران فقط انتظار دارند تیم ملی خوب بازی کند و اینکه این مسئله می تواند کار تیم ملی را راحت کند، تاکید کرد: کارمان را راحت نمی کند. همیشه سعی کرده ایم بهترین عملکرد را داشته باشیم. مردم دوست دارند تیم ملی هم خوب بازی کند و هم نتیجه بگیرد. ان شاءالله با حمایت هواداران بتوانیم بازی خوبی انجام بدهیم و در خور نام تیم ملی باشد و بتوانیم سرافراز باشیم.