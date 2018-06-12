فابیان دلف: گواردیولا یک نابغه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فابیان دلف به تمجید از سرمربی منچسترسیتی پپ گواردیولا پرداخته و او را یک نابغه خواند. وی معتقد است مربی کاتالان او را به سطح بازی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رسانده.

دلف که در سال ۲۰۱۵ از استون ویلا به منچستر سیتی آمد توانست فصل خوبی را زیر نظر گواردیولا سپری کند. او در تمامی رقابت های این فصل ۲۹ بار به میدان رفت و مصدومیت بنجامین مندی نیز باعث شد گواردیولا از او به عنوان مدافع چپ استفاده کند.

وی در تمجید از سرمربی خود گفت: او فوق العاده است. برای من گواردیولا یک نابغه محسوب می شود. از نظر ذهنی بسیار آماده ام و این را می دانم که اگر فرصت بازی کردن پیدا کنم می توانم به تیم ملی کشورم کمک کنم. من یک انگلیسی سنتی هستم که به سخت کار کردن و گذاشتن صد درصد توان برای پیشرفت اعتقاد دارم. به منچسترسیتی آمدم تا شماره دو باشم، اما او مرا احیا کرد.

دلف ادامه داد: پپ خطر را متوجه می شود، ما همیشه چندین سیستم مختلف داشتیم که با آن بازی می کردیم و همه فکر می کردند کار خیلی بزرگی می کنیم، اما روش ما بسیار ساده بود.