منوچهر پزشک مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ ترجمه جدیدم یک مجموعه‌مقاله از مارشال هاجسن نویسنده و اندیشمند آمریکایی است که مقابل سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و غرب، طرفدار کشورهای شرقی و مکتب اسلام است.

وی افزود: هاجسن در نوشته‌هایش خطاهای فکری و دیدگاه‌های نادرست غرب را نقد می‌کند. این دیدگاه‌ها درباره مسلمانان و کشورهای اسلامی هستند و هاجسن با زاویه و نگرش انتقادی، درباره آن‌ها می‌نویسد. این متفکر با همین رویکرد، چندین مقاله دارد که تعدادی از آن‌ها پیش‌تر در مطبوعات و مجلات چاپ شده بودند و چند عنوان‌شان هم تا پیش از این کتاب، در جایی چاپ نشده بودند. به این ترتیب، ویراستارش این مقالات را گردآوری و آن‌ها را در قالب کتاب چاپ کرده است.

این مترجم در ادامه گفت: این کتاب نثر بسیار سخت و دشواری برای ترجمه داشت. تا جایی که ناچار شدم برخی از فرازهایش را به صورت آزاد ترجمه کنم. چون در نسخه اولیه کتاب، مولف کلمات را خط زده بود و بالای آن‌ها نوشته بود و همان‌طور که اشاره کردم ویراستارِ‌ هاجسن بوده که کتاب را گردآوری کرده است. بنابراین نمی‌دانسته به جای این لغات خط‌خورده چه عباراتی مناسب است. من هم مجبور شدم در چنین فرازهایی، به متن وفادار نباشم و به صورت آزاد ترجمه کنم.

پزشک در ادامه گفت: علاوه بر این کتاب، «دیکشنری هابز» را هم دارم که به ناشر تحویل داده‌ام. هم مجموعه مقالات هاجسن و هم «دیکشنری هابز» را به انتشارات رایزن سپرده‌ام و هر دو بیش از یک سال است که دست ناشر هستند. چند مرتبه‌ای که درباره وضعیت این دو کتاب پیگیری کرده‌ام، گفتند که کارشان در حال انجام است. راستش از تاخیر در چاپ این دو کتاب، سرخورده شده‌ام و فعلا نمی‌توانم دست به ترجمه اثری جدید بزنم. بنابراین مشغول مقاله‌ و مدخل‌نویسی فرهنگ و دایره‌المعارف هستم.

مترجم کتاب «جنگ‌هایی که دنیا را تغییر دادند» گفت:‌ کتاب «دیکشنری هابز» اثر ا. پ. مارتی‌نیک و درباره اندیشه های توماس هابز فیلسوف انگلیسی است که در آن، تمام فلسفه هابز را زیر و رو کرده و به صورت مدخل های مختلف درآورده است و در مورد هر کدام، با استناد به آثار مختلف هابز، برای هر مدخل، چند خط یا چند صفحه توضیح نوشته است. مداخل را هم از زبان هابز نوشته است. واژه دیکشنری در نام این کتاب، نمادین است چون کتاب، دیکشنری و لغت‌نامه نیست. بلکه مارتی‌نیک تمام آثار هابز را به دقت خوانده و مفاهیم و واژه‌های کلیدی را در فلسفه و اندیشه سیاسی او استخراج کرده است. به همین دلیل است که عنوان کتاب «A Hobbes Dictionary» است.