دورنمای صادرات صنایع دستی تا۲میلیارد دلار/وعده ای برای بیمه عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی صنایع دستی پس از ۱۰ روز شب گذشته در محوطه باز کاخ نیاوران با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی و سخنرانی مسئولان برگزار شد. در این برنامه پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی درباره تأخیر در برگزاری این مراسم گفت: مصادف شدن ایام روز جهانی صنایع دستی با ماه مبارک رمضان موجب شد تا این برنامه را اکنون برگزار کنیم.

وی ادامه داد: هر سال بیستم خرداد ماه مصادف با ۱۰ ژوئن مراسم بزرگداشت هنرمندان برگزار می‌شود. یک نمایشگاه ملی نیز که بزرگترین رخداد صنایع دستی کشور است، چند سالی است که با ماه رمضان مصادف می‌شود و آمدن صنعتگران از استان‌ها به تهران برای این برنامه به خاطر مسائل روزه‌داری میسر نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم بعد از ماه مبارک رمضان مراسمی درخور و شأن هنرمندان صنایع دستی برگزار کنیم. امسال هم مراسم ما به روز بیست و سوم خرداد ماه موکول شد، اما تأکید داشتیم که سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی را از سوم تا نهم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همزمان با نمایشگاه فرش برگزار کنیم.

روستاییان و عشایر بیمه می شوند

در ادامه این برنامه محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه عشایر و روستاییان و کشاورزان، نیز بیان کرد: هدف از تشکیل این صندوق در سال ۸۴ ، پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر بود. در نظام تأمین اجتماعی محور بر نیروی کار و حمایت از آن استوار است. شاغلان و هنرمندان روستایی چون کارفرما ندارند، همیشه بیمه آنها با مشکل روبرو بود. ما مفتخریم که در تفاهمنامه با سازمان میراث فرهنگی متعهد شده‌ایم که شاغلان و هنرمندان صنایع دستی فعال در روستاها و عشایر تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی گفت: بیمه‌های پایه تأمین اجتماعی چهار خدمت از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان را ارائه می‌کنند در تفاهمنامه ما با سازمان میراث فرهنگی از این چهار خدمت سه خدمت برای صد هزار نفر لحاظ شده است که در پی آن دو سوم از سه سوم حق بیمه را به نمایندگی از دولت پرداخت می کنیم و یک سوم دیگرش را نیز بیمه شده می پردازد.

واعظ مهدوی ادامه داد: اگر کسی بخواهد مشمول بیمه شود، ۱۴۰ هزار تومان حق سرانه‌ای است که باید بیمه‌شده بپردازد. ۳۰۰ هزار تومان نیز کارفرما برای شاغلان صنایع دستی می‌دهد. در صندوق بیمه عشایر و روستایی، ما این افراد را حمایت خواهیم کرد تا پول کمتری بپردازند.ما سهم دولت را می پردازیم و فرد می تواند حتی با ۲۰ هزار تومان به جای ۱۴۰ هزار تومان نیز بیمه شود.

ماجرای فیلم گبه و فری شاپ مهرآباد

حمیدرضا مرتضایی عضو هیأت مدیره منطقه آزاد انزلی که پیش از این دو دوره رئیس سازمان صنایع دستی نیز بوده است در این مراسم گفت: زمانی که مسئولیت سازمان صنایع دستی را بر عهده داشتیم، ماده واحده‌ای را تصویب کردیم که بر اساس آن می‌توانستیم کارهای اجرایی مناسبی انجام دهیم. همچنین می‌توانستیم بحث تولید را در روستاها ایجاد کنیم. ما برای اولین بار طرح‌های عمرانی را برای روستاها اجرا کردیم که هیچ ساخت و سازی در پی نداشت. کار دیگر این بود که برای اولین بار در ایران و در فرودگاه مهرآباد فری شاپ صنایع دستی ایجاد کردیم اما پس از آن مسئولان آن را برداشته و به دیگران اجاره دادند. ما حتی لیسانس صنایع دستی را نیز راه اندازی کردیم که خوشبختانه این موضوع پیگیری شده است. در رشته صنایع دستی افرادی هستند که بتوانند دکتری بگیرند. همچنین با کمک یکی از کارگردانان مطرح آن زمان، فیلمی درباره «گبه» ساخته شد که چون البته نمی‌توانستیم اعلام کنیم که با بودجه دولتی ساخته شده، نام دو تن از اعضای هیأت مدیره را به عنوان تهیه‌کننده اعلام کردیم. این فیلم در سطح گسترده‌ای استقبال شد. اینها همه جزو برنامه‌هایی است که در آن زمان انجام دادیم. اکنون نیز می توان آنها را دنبال کرد.

وی گفت: این روزها اعلام می‌کنند که ما عضو شورای جهانی صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه شده‌ایم، این در حالی است که پیش از این ما عضو این شورا بوده‌ایم. یعنی چه که باید صنعت فرش از صنایع دستی جدا باشد؟ برجسته‌ترین صنایع دستی در ایران فرش است. فرش جزو اصلی صنایع دستی است که اگر توانمند بود، هیچ‌وقت به اینجا نمی‌رسید. در دنیا صنایع دستی ایران جزو سه کشور اول است؛ چین، هند و ایران متنوع‌ترین صنایع دستی را دارند. با این اوضاع اصلاً خوب نیست که در موزه‌ها صنایع دستی هندی یا چینی فروخته شود. البته خوشبختانه این اقدام در حال برطرف شدن است.

در ادامه این برنامه علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: به زعم من، صنایع دستی ترکیب پیچیده‌ای از متون عملی و نظری است که این دو را با هم ترکیب کرده و آثاری را خلق کردند. در این حوزه و در امر اقتصاد غیرنفتی سعی کردیم جایگاه ویژه‌ای را برای خودمان ایجاد کنیم. اگرچه دشمنان تلاش می‌کنند که ایران را تحت فشار قرار دهند، اما حداقل برای حوزه صنایع دستی فرصت خوبی است که نقش خودش را ارتقاء دهد من می‌خواهم کههنرمندان با تعاملات بیشتر از این فرصت استفاده کنند.

وی گفت: ما در روزهای آینده جلسات متعددی با بانک مرکزی داریم که این نقش پررنگ‌تر شود. در جلسه روز شنبه نیز درباره تلاطم ارزی با بانک مرکزی صحبت خواهیم کرد. سال گذشته ۲۸۱ میلیون دلار صنایع دستی بدون در نظر گرفتن صادرات فرش و زیورآلات، صادر شد بنابراین به راحتی می‌توان صادرات صنایع دستی را تا دو میلیارد دلار افزایش داد.

در ادامه این برنامه از منصور حافظ‌پرست به عنوان پیشکسوت حوزه قلمزنی با رونمایی از اثر منحصر به فرد او که یک جام قلمزنی با ۱۵ گرم طلای ناب بوده است، تقدیر شد.از شعله حقیقی دانش‌آموخته هنر و حبیب آوران هنرمند قلمزنی نیز تقدیر به عمل آمد.